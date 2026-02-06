Andiamo! L'Italie lance ses JO d'hiver avec une cérémonie qui célèbre l'harmonie

Les légendes italiennes du ski Deborah Compagnoni et Alberto Tomba allument la vasque olympique sous l'Arc de la paix à Milan, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, le 6 février 2026 ( POOL / Jamie Squire )

C'est parti: l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno, pour célébrer "l'harmonie" de ces Jeux éparpillés.

A 20h00 locales, au milieu de l'enceinte milanaise baignée d'un air encore doux, plusieurs dizaines d'artistes ont investi une spirale prolongée par quatre branches ouvrant symboliquement vers les scènes secondaires, nichées dans la neige à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale lombarde.

Peu avant 23h00, le président italien Sergio Mattarella a officiellement déclaré "ouverts" ces JO, les troisièmes Jeux d'hiver à se tenir en Italie après ceux de Turin en 2006 et Cortina d'Ampezzo en 1956.

Et en point d'orgue de la soirée, les anciennes gloires italiennes du ski Alberto Tomba et Deborah Compagnoni ont embrasé la vasque olympique sous l'Arc de la Paix à Milan, tandis qu'au même moment, Sofia Goggia, championne olympique de la descente en 2018, allumait celle de Cortina.

La cérémonie avait démarré avec de premiers tableaux rendant hommage à la beauté italienne, au mythe antique de Cupidon et Psyché, puis aux grands maîtres italiens de l'opéra: Verdi, Puccini et Rossini.

Et là où Lady Gaga avait illuminé le début de la cérémonie des JO-2024 à Paris, c'est cette fois la diva américaine Mariah Carey, scintillante dans une robe blanche à strass, qui a lancé le spectacle en entonnant en italien le célèbre refrain "Volare".

- Trêve olympique -

Les anneaux olympiques scintillent durant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan Cortina, au stade San Siro de Milan, le 6 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Pour la première fois, la parade des athlètes, issus cette année de 92 nations, s'est déroulée simultanément en quatre endroits, un défi aigu pour ces Jeux particulièrement dispersés.

A Predazzo, les sportifs ont ainsi défilé au pied des tremplins de saut à ski. Dans les rues de Cortina, la délégation jamaïcaine a mis l'ambiance avec quelques pas de danse, tandis que les Tchèques ont fait sensation à Milan avec leur tenue audacieuse et bariolée.

Les Français, qui accueilleront les prochains JO d'hiver en 2030, ont eux défilé avec le sourire derrière la snowboardeuse Chloé Trespeuch et le skieur Clément Noël, présents à Livigno, avant le passage en fin de cortège des Italiens ovationnés par la foule.

Un porte-drapeau manquait toutefois à l'appel, le skieur-alpiniste belge Maximilien Drion qui n'a pu arriver en Italie à temps, la faute à un problème de train... Malgré la fête, ces Jeux, les premiers de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry comme patronne de l'instance du sport mondial, s'ouvrent dans un contexte géopolitique pesant, toujours marqué notamment par la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient. A San Siro, les sportifs ukrainiens, dont le pays a été attaqué par la Russie au lendemain des Jeux de Pékin il y a quatre ans, ont d'ailleurs été particulièrement soutenus.

La délégation française parade lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan Cortina, au stade San Siro de Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Dans ce contexte, quelques heures avant l'ouverture des Jeux, le pape Léon XIV avait invité le monde à respecter la trêve olympique, "instrument d'espérance" appelant à la suspension des conflits pendant les Jeux, mais un idéal régulièrement ignoré.

- L'art, la mode et la fantaisie -

Comme à chaque cérémonie, le spectacle était aussi en tribune officielle, avec la présence de nombreux dirigeants et une première rencontre entre Kirsty Coventry et l'administration américaine - représentée notamment par le vice-président JD Vance - à deux ans des JO d'été 2028 de Los Angeles. La brève apparition de Vance à l'écran a entraîné quelques sifflets, rapidement noyés sous la puissante sono du stade.

Dans l'après-midi, des centaines de personnes avaient par ailleurs manifesté à Milan après que la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et Vance ont salué leurs "valeurs communes", et pour protester contre la présence d'agents de l'ICE, la police de l'immigration américaine, dans la ville.

Des danseurs durant la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de Milan Cortina, au stade San Siro de Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Mais à San Siro, enceinte mythique du football italien, la cérémonie voulait selon ses organisateurs livrer un message de "paix", tout en exaltant la "fantaisie" de la culture italienne, à l'image de ces danseurs déguisés en cafetières en début de cérémonie.

L'art, la mode et le design italiens étaient également à l'honneur, avec le ténor Andrea Bocelli, l'acteur et producteur Pierfrancesco Favino, la chanteuse Laura Pausini et un hommage au styliste Giorgio Armani, décédé en septembre dernier. Une séquence humoristique a également offert un clin d'oeil à un cliché bien connu selon lequel les Italiens parlent avec les mains.

Par anticipation, certaines compétitions (curling, hockey sur glace, patinage artistique) avaient débuté dès mercredi soir. Quant à la star américaine de la descente Linsday Vonn, grièvement blessée à un genou le 30 janvier, elle a bouclé sans problème apparent la première descente d'entraînement dans la matinée deux jours avant la course programmée dimanche.