LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bancorp, actions de marijuana, Avantor

11 août - Wall Street était sur le point d'un début calme lundi alors que les grandes entreprises de puces glissaient à la veille d'une échéance clé des tarifs après un changement de politique commerciale qui implique le partage d'une partie des revenus des ventes en Chine avec l'administration Trump. .N

** Rumble Inc < RUM.O >:

BUZZ - Augmentation après avoir évalué l'offre de Northern Data en Allemagne nL4N3U30EX

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - Chute suite à une taxe américaine de 15% sur les ventes de puces chinoises nL4N3U30FP

**Albemarle Corp < ALB.N >:

** Sociedad Química y Minera de Chile < SQM.N >:

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

** Standard Lithium Ltd < SLI.N >: BUZZ - Les sociétés de lithium cotées en bourse aux Etats-Unis bondissent après que CATL ait suspendu la production de sa principale mine chinoise nL4N3U30GN

** International Money Express Inc < IMXI.O >:

BUZZ - L'accord de rachat de Western Union pour 500 millions de dollars fait grimper la valeur de l'entreprise nL6N3U307H

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >: ** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA nL4N3U30H1

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les marchés recherchent la clarté de la Maison Blanche sur les tarifs des lingots nL4N3U30I7

** Bancorp Inc < TBBK.O >:

BUZZ - Hausse après que Raymond James ait relevé la valeur à 'strong buy' nL6N3U307R

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - chute après des résultats trimestriels préliminaires faibles nL6N3U308A

** Canopy Growth Corp < CGC.O >:

** Canopy Growth Corp < CRON.O >: ** Tilray Brands Inc < TLRY.O >:

** Sundial Growers Inc < SNDL.O >: BUZZ - Les valeurs du pot grimpent après que Trump ait envisagé de reclasser la marijuana comme moins dangereuse nL4N3U30JU

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan augmente les prévisions sur APA Corp en citant l'amélioration des opérations nL4N3U30KC

** Generac Holdings Inc < GNRC.N >:

BUZZ - Jefferies relève le prix de Generac à "hold", les marges s'améliorant avec la sortie des technologies propres

** Avantor Inc < AVTR.N >:

BUZZ - Hausse après que l'investisseur activiste Engine Capital ait augmenté sa participation dans Avantor Inc

** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >:

BUZZ - La reprise du box-office entraîne une hausse du chiffre d'affaires trimestriel nL4N3U30LI

** ALT5 Sigma Corp < ALTS.O >:

BUZZ - Glisse après une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty nL4N3U024U

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3U30AL

** WW International Inc < WW.O >:

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires des abonnements cliniques au deuxième trimestre nL4N3U30O0

** EOG Resources Inc < EOG.N >:

BUZZ - J.P.Morgan réduit les prévisions pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz

** IO Biotech Inc < IOBT.O >:

BUZZ - Un vaccin contre le cancer s'avère prometteur dans une étude de phase avancée nL4N3U30QD

** Paramount Inc < PSKY.O >:

BUZZ - Hausse suite à un accord de 7,7 milliards de dollars avec l'UFC pour les droits américains nL4N3U30QZ