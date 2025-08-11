 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 713,91
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bancorp, actions de marijuana, Avantor
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 août - Wall Street était sur le point d'un début calme lundi alors que les grandes entreprises de puces glissaient à la veille d'une échéance clé des tarifs après un changement de politique commerciale qui implique le partage d'une partie des revenus des ventes en Chine avec l'administration Trump. .N

** Rumble Inc < RUM.O >:

BUZZ - Augmentation après avoir évalué l'offre de Northern Data en Allemagne nL4N3U30EX

** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - Chute suite à une taxe américaine de 15% sur les ventes de puces chinoises nL4N3U30FP

**Albemarle Corp < ALB.N >:

** Sociedad Química y Minera de Chile < SQM.N >:

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

** Standard Lithium Ltd < SLI.N >: BUZZ - Les sociétés de lithium cotées en bourse aux Etats-Unis bondissent après que CATL ait suspendu la production de sa principale mine chinoise nL4N3U30GN

** International Money Express Inc < IMXI.O >:

BUZZ - L'accord de rachat de Western Union pour 500 millions de dollars fait grimper la valeur de l'entreprise nL6N3U307H

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >: ** Capricor Therapeutics Inc < CAPR.O >:

BUZZ - Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA nL4N3U30H1

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les marchés recherchent la clarté de la Maison Blanche sur les tarifs des lingots nL4N3U30I7

** Bancorp Inc < TBBK.O >:

BUZZ - Hausse après que Raymond James ait relevé la valeur à 'strong buy' nL6N3U307R

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - chute après des résultats trimestriels préliminaires faibles nL6N3U308A

** Canopy Growth Corp < CGC.O >:

** Canopy Growth Corp < CRON.O >: ** Tilray Brands Inc < TLRY.O >:

** Sundial Growers Inc < SNDL.O >: BUZZ - Les valeurs du pot grimpent après que Trump ait envisagé de reclasser la marijuana comme moins dangereuse nL4N3U30JU

** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan augmente les prévisions sur APA Corp en citant l'amélioration des opérations nL4N3U30KC

** Generac Holdings Inc < GNRC.N >:

BUZZ - Jefferies relève le prix de Generac à "hold", les marges s'améliorant avec la sortie des technologies propres

nL4N3U30KV

** Avantor Inc < AVTR.N >:

BUZZ - Hausse après que l'investisseur activiste Engine Capital ait augmenté sa participation dans Avantor Inc

nL4N3U30MA

** AMC Entertainment Holdings Inc < AMC.N >:

BUZZ - La reprise du box-office entraîne une hausse du chiffre d'affaires trimestriel nL4N3U30LI

** ALT5 Sigma Corp < ALTS.O >:

BUZZ - Glisse après une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars pour acheter des jetons de crypto-monnaie à World Liberty nL4N3U024U

** Upstart Holdings Inc < UPST.O >:

BUZZ - Chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars nL6N3U30AL

** WW International Inc < WW.O >:

BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires des abonnements cliniques au deuxième trimestre nL4N3U30O0

** EOG Resources Inc < EOG.N >:

BUZZ - J.P.Morgan réduit les prévisions pour EOG Resources en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz

nL4N3U30OM

** IO Biotech Inc < IOBT.O >:

BUZZ - Un vaccin contre le cancer s'avère prometteur dans une étude de phase avancée nL4N3U30QD

** Paramount Inc < PSKY.O >:

BUZZ - Hausse suite à un accord de 7,7 milliards de dollars avec l'UFC pour les droits américains nL4N3U30QZ

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,450 USD NYSE +9,21%
AMC ENTER HLDG RG-A
3,160 USD NYSE +7,67%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
173,8301 USD NASDAQ +0,62%
APA
20,2808 USD NASDAQ +1,35%
AVANTOR
12,110 USD NYSE +5,35%
BANCORP
65,5250 USD NASDAQ +4,37%
C3.AI RG-A
15,939 USD NYSE -28,02%
CANOPY GROW
1,4850 USD NASDAQ +18,80%
CAPRICOR THERAP
8,1600 USD NASDAQ -10,03%
CRONOS GROUP
2,5750 USD NASDAQ +11,96%
EOG RESOURCES
117,280 USD NYSE +0,92%
GENERAC HLDGS
199,895 USD NYSE +1,83%
GOLD FIELDS SP ADR
30,990 USD NYSE -0,94%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARMONY GOLD SP ADR
15,364 USD NYSE -2,45%
INTL MONEY EXPS
15,0900 USD NASDAQ +62,61%
LITHIUM
3,115 USD NYSE +11,25%
NEWMONT
68,325 USD NYSE -0,96%
NVIDIA
182,7300 USD NASDAQ +0,02%
Pétrole Brent
66,85 USD Ice Europ +0,80%
Pétrole WTI
64,15 USD Ice Europ +1,25%
RUMBLE RG-A
9,3000 USD NASDAQ +18,02%
SAREPTA
17,8900 USD NASDAQ -1,87%
SIBANYE SP ADR
8,615 USD NYSE -2,49%
SNDL
1,8850 USD NASDAQ +12,20%
SOC QUIM&MIN SP ADR
45,550 USD NYSE +7,84%
TILRAY BRANDS
0,7900 USD NASDAQ +21,78%
UPSTART HLDGS
66,9400 USD NASDAQ -2,65%
WW INTL
38,3300 USD NASDAQ +0,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank