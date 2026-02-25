 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Axon, Zeta Global, Cava
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - Les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, se stabilisant après des séances volatiles en début de semaine, les investisseurs évaluant les risques pour le commerce de l'IA et les doutes sur les droits de douane avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée

** Workday Inc WDAY.O : BUZZ - Les actions chutent en raison de prévisions décevantes pour l'exercice 2027 nL6N3ZL0I2

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à de faibles prévisions de ventes annuelles nL6N3ZL0K8

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Le groupe s'attend à ce que la crise des puces se poursuive et met en garde contre la chute des ventes de PC; les actions chutent nL6N3ZL0IV

** Lowe's Companies Inc LOW.N :

BUZZ - chute après des prévisions de ventes annuelles et de bénéfices inférieures aux estimations nL6N3WI0PI

** Axon's Enterprise Inc AXON.O :

BUZZ - Les actions montent en flèche car la force de la demande entraîne un bénéfice au 4ème trimestre nL6N3ZL0NT

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - Chute après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL4N3ZL0SN

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - chute après avoir prévu un ralentissement de la production en 2026 nL4N3ZL0RZ

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - monte après avoir revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 nL6N3ZL0OP

** Cava Group Inc CAVA.N :

BUZZ - Hausse après que les prévisions de ventes annuelles aient dépassé les estimations nL6N3ZL0PI

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix des métaux atteignent leur plus haut niveau en trois semaines

nL4N3ZL0Z7

** Circle Internet Group Inc CRCL.N :

BUZZ - Le titre bondit après un chiffre d'affaires du 4ème trimestre supérieur aux prévisions nL4N3ZK1RV

Véhicules électriques

