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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arm, On Holding, Sarepta
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi, les perspectives d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient ayant apaisé certaines craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à des prévisions de revenus optimistes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle

nL4N40D0NE

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL4N40D0QP

** Nanobiotix SA NBTX.O :

BUZZ - Sursaut après que les médias aient rapporté que J&J envisage un rachat potentiel nL8N40D0PO

** Sidus Space Inc SIDU.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales augmentent après l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL6N40D0LL

** DraftKings Inc DKNG.O :

BUZZ - Selon S3 Research, l'entreprise ne risque plus un "short squeeze" aigu nL6N40D0LF

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - Chute après que BMO ait abaissé sa recommandation à "performance de marché" nL4N40D0V9

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la baisse du prix du pétrole qui atténue l'inflation et les inquiétudes concernant les taux élevés nL4N40D0W1

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les actions du secteur de l'énergie chutent en raison des perspectives de cessez-le-feu au Moyen-Orient nL4N40D0VA

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - L'opération de rachat par Merck pour 6,7 milliards de dollars fait grimper le cours de l'action nL4N40D0Y1

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Hausse après avoir rejeté le rapport d'un vendeur à découvert nL4N40D0XK

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Les cofondateurs sont nommés directeurs généraux, les actions baissent nL6N40D0QS

** Maze Therapeutics Inc MAZE.O :

BUZZ - Hausse après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre les maladies rénales

nL4N40D105

** Beam Therapeutics Inc BEAM.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament d'édition de gènes se soit révélé prometteur dans des maladies pulmonaires et hépatiques rares nL4N40D10W

** Honeywell International Inc HON.O : ** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Gains sur les nouveaux accords de production de défense américains nL4N40D11V

** National Bank Holdings Corp NBHC.N :

BUZZ - Piper Sandler est optimiste et commence à couvrir l'action avec une note de "surpondération" nL4N40D11Y

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux attentes nL4N40D12L

** PDD Holdings Inc PDD.O :

BUZZ - Baisse après que le revenu trimestriel ait manqué les estimations nL6N40D0R4

** Anavex Life Sciences Corp AVXL.O :

BUZZ - Retire sa demande d'autorisation de mise sur le marché européen pour un médicament contre la maladie d'Alzheimer, les actions chutent nL4N40D12Z

** KBH Home KBH.N :

BUZZ - La demande pèse sur les résultats du premier trimestre et les prévisions pour 2026 nL4N40D121

** Sturm, Ruger & Company Inc RGR.N :

BUZZ - Hausse après un rapport indiquant que Beretta cherche à augmenter sa participation nL4N40D135

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - Glisse après l'introduction en bourse de février, son sponsor de capital-investissement (PE) ayant l'intention de la céder nL6N40D0TC

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Hausse après que des médicaments contre les maladies musculaires se soient révélés prometteurs lors d'essais préliminaires et intermédiaires nL4N40D148

** Kilroy Realty Corp KRC.N :

** BXP Inc BXP.N :

** Vornado Realty Trust VNO.N :

** SL Green Realty Corp SLG.N :

BUZZ - BMO réduit ses prévisions de prix pour les sociétés de placement immobilier de bureaux en raison des risques liés à la demande induite par l'IA nL4N40D14E

** IMUNON Inc IMNN.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament contre le cancer de l'ovaire prolonge la survie dans une étude de phase intermédiaire nL4N40D14W

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - Hausse après un partenariat avec Daiichi Sankyo pour un médicament contre le cancer nL4N40D15T

** Paychex Inc PAYX.O :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N40D169

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - Gains après que Jones ait augmenté l'objectif de cours (PT) en raison de l'attrait accru pour une offre publique d'achat nL4N40D11F

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Baisse après l'annonce d'une offre convertible prévue de 450 millions de dollars nL6N40D0VL

Valeurs associées

ADMA BIOLOGICS
10,8400 USD NASDAQ -4,32%
ALEXANDRIA REIT
47,350 USD NYSE -0,04%
ANAVEX LIFE SCIE
2,9600 USD NASDAQ -29,36%
ARM HOLDING ADR
154,6301 USD NASDAQ +14,57%
AST SPCEMOBILE RG-A
92,5000 USD NASDAQ +6,35%
BEAM THERAPEUTIC
24,8600 USD NASDAQ +3,80%
BXP
53,590 USD NYSE +1,29%
CELSION
1,4700 USD NASDAQ -25,00%
CHEVRON
205,855 USD NYSE -0,46%
CHEWY RG-A
26,626 USD NYSE +13,45%
DESTINY TECH
31,8200 USD NYSE +20,94%
DEVON ENERGY
50,110 USD NYSE -0,32%
DRAFTKINGS RG-A
23,1400 USD NASDAQ -0,73%
ENLIVEN THERP
35,3300 USD NASDAQ +13,42%
EXXON MOBIL
164,050 USD NYSE -0,77%
GOLD FIELDS SP ADR
42,580 USD NYSE +4,72%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
14,650 USD NYSE +5,59%
HONEYWELL INTL
224,9000 USD NASDAQ +1,50%
IMUNON
2,7800 USD NASDAQ -5,44%
JPMORGAN CHASE
296,930 USD NYSE +1,53%
KB HOME
51,180 USD NYSE -3,34%
KILROY RLTY REIT
29,040 USD NYSE +1,36%
LIBERTY ENER RG-A
28,170 USD NYSE -5,14%
LOCKHEED MARTIN
615,805 USD NYSE +0,91%
MAZE THERA
34,2300 USD NASDAQ -30,14%
NANOBIOTIX SP ADS
30,9500 USD NASDAQ +5,74%
NATL BANK HLDG RG-A
39,190 USD NYSE +1,90%
NEWMONT
102,800 USD NYSE +3,82%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,960 USD NYSE -0,46%
ON HOLDING RG-A
37,285 USD NYSE -5,85%
PAYCHEX INC
93,9425 USD NASDAQ +3,68%
PDD HOLDINGS ADS-A
101,4450 USD NASDAQ +3,42%
Pétrole Brent
100,20 USD Ice Europ +0,29%
Pétrole WTI
88,66 USD Ice Europ +0,20%
ROCKET LAB
71,2001 USD NASDAQ +7,76%
SAREPTA
21,9750 USD NASDAQ +24,79%
SATELLOGIC RG-A
6,1300 USD NASDAQ +13,94%
SIBANYE SP ADR
11,950 USD NYSE +4,18%
SIDUS SPACE RG-A
2,8350 USD NASDAQ +18,62%
SL GREEN REIT
38,500 USD NYSE +1,46%
STURM RUGER & CO
42,250 USD NYSE +3,91%
TEMPUS AI RG-A
49,3699 USD NASDAQ +1,11%
TERNS PHARMA
52,6300 USD NASDAQ +5,26%
VOR RLT REIT-SBI
26,520 USD NYSE +1,41%
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