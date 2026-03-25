information fournie par Reuters • 25/03/2026 à 14:31

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arm, On Holding, Sarepta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi, les perspectives d'une désescalade du conflit au Moyen-Orient ayant apaisé certaines craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Le titre s'envole grâce à des prévisions de revenus optimistes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle

nL4N40D0NE

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL4N40D0QP

** Nanobiotix SA NBTX.O :

BUZZ - Sursaut après que les médias aient rapporté que J&J envisage un rachat potentiel nL8N40D0PO

** Sidus Space Inc SIDU.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales augmentent après l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL6N40D0LL

** DraftKings Inc DKNG.O :

BUZZ - Selon S3 Research, l'entreprise ne risque plus un "short squeeze" aigu nL6N40D0LF

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - Chute après que BMO ait abaissé sa recommandation à "performance de marché" nL4N40D0V9

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la baisse du prix du pétrole qui atténue l'inflation et les inquiétudes concernant les taux élevés nL4N40D0W1

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les actions du secteur de l'énergie chutent en raison des perspectives de cessez-le-feu au Moyen-Orient nL4N40D0VA

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - L'opération de rachat par Merck pour 6,7 milliards de dollars fait grimper le cours de l'action nL4N40D0Y1

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Hausse après avoir rejeté le rapport d'un vendeur à découvert nL4N40D0XK

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Les cofondateurs sont nommés directeurs généraux, les actions baissent nL6N40D0QS

** Maze Therapeutics Inc MAZE.O :

BUZZ - Hausse après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre les maladies rénales

nL4N40D105

** Beam Therapeutics Inc BEAM.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament d'édition de gènes se soit révélé prometteur dans des maladies pulmonaires et hépatiques rares nL4N40D10W

** Honeywell International Inc HON.O : ** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - Gains sur les nouveaux accords de production de défense américains nL4N40D11V

** National Bank Holdings Corp NBHC.N :

BUZZ - Piper Sandler est optimiste et commence à couvrir l'action avec une note de "surpondération" nL4N40D11Y

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux attentes nL4N40D12L

** PDD Holdings Inc PDD.O :

BUZZ - Baisse après que le revenu trimestriel ait manqué les estimations nL6N40D0R4

** Anavex Life Sciences Corp AVXL.O :

BUZZ - Retire sa demande d'autorisation de mise sur le marché européen pour un médicament contre la maladie d'Alzheimer, les actions chutent nL4N40D12Z

** KBH Home KBH.N :

BUZZ - La demande pèse sur les résultats du premier trimestre et les prévisions pour 2026 nL4N40D121

** Sturm, Ruger & Company Inc RGR.N :

BUZZ - Hausse après un rapport indiquant que Beretta cherche à augmenter sa participation nL4N40D135

** Forgent Power Solutions Inc FPS.N :

BUZZ - Glisse après l'introduction en bourse de février, son sponsor de capital-investissement (PE) ayant l'intention de la céder nL6N40D0TC

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Hausse après que des médicaments contre les maladies musculaires se soient révélés prometteurs lors d'essais préliminaires et intermédiaires nL4N40D148

** Kilroy Realty Corp KRC.N :

** BXP Inc BXP.N :

** Vornado Realty Trust VNO.N :

** SL Green Realty Corp SLG.N :

BUZZ - BMO réduit ses prévisions de prix pour les sociétés de placement immobilier de bureaux en raison des risques liés à la demande induite par l'IA nL4N40D14E

** IMUNON Inc IMNN.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament contre le cancer de l'ovaire prolonge la survie dans une étude de phase intermédiaire nL4N40D14W

** Tempus AI Inc TEM.O :

BUZZ - Hausse après un partenariat avec Daiichi Sankyo pour un médicament contre le cancer nL4N40D15T

** Paychex Inc PAYX.O :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N40D169

** Enliven Therapeutics Inc ELVN.O :

BUZZ - Gains après que Jones ait augmenté l'objectif de cours (PT) en raison de l'attrait accru pour une offre publique d'achat nL4N40D11F

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Baisse après l'annonce d'une offre convertible prévue de 450 millions de dollars nL6N40D0VL