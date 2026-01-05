LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arista Networks, Silver Miners, IBM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont progressé lundi après les pertes de la semaine précédente, en partie stimulés par les compagnies pétrolières qui ont bondi après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis lors d'une attaque militaire . .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé l'action à 'hold' nL6N3Y60FL

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - L'action monte après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N3XN0JK

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix bondissent après la capture de Maduro nL6N3Y60G7

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau en trois semaines nL6N3Y60FU

** SLB NV SLB.N : ** Halliburton Co HAL.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors pétrolières à investir massivement au Venezuela nL4N3Y60PF

** Five9 Inc FIVN.O :

BUZZ - chute suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3Y60EE

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent après que la capture de Maduro ait alimenté la demande de valeur refuge nL6N3Y60HD

**Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT d'Albemarle en citant l'augmentation de la demande de lithium nL6N3Y60I4

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - L'action monte après que Melius Research a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N3Y60JS

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Apollo investit 1,2 milliards de dollars dans QXO; les actions augmentent nL6N3Y60JH

** Omnicom Group Inc OMC.N :

BUZZ - BofA rétrograde l'action à "sous-performance"

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - L'action monte après la prolongation du contrat de fourniture de dialyse jusqu'en 2026 nL4N3Y60Q4

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - L'action progresse après que DA Davidson a relevé sa recommandation à 'neutre' et augmenté son objectif de cours (PT)

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à Jefferies qui le fait passer à "acheter" nL6N3Y60I7

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Hausse de la valeur alors que le médicament contre la maladie d'Alzheimer s'avère prometteur pour soulager l'agitation

