 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arista Networks, Silver Miners, IBM
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

5 janvier - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont progressé lundi après les pertes de la semaine précédente, en partie stimulés par les compagnies pétrolières qui ont bondi après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis lors d'une attaque militaire . .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Baisse après que Jefferies ait rétrogradé l'action à 'hold' nL6N3Y60FL

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - L'action monte après que Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" nL6N3XN0JK

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix bondissent après la capture de Maduro nL6N3Y60G7

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau en trois semaines nL6N3Y60FU

** SLB NV SLB.N : ** Halliburton Co HAL.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors pétrolières à investir massivement au Venezuela nL4N3Y60PF

** Five9 Inc FIVN.O :

BUZZ - chute suite à la rétrogradation de Piper Sandler à "neutre" nL6N3Y60EE

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent après que la capture de Maduro ait alimenté la demande de valeur refuge nL6N3Y60HD

**Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT d'Albemarle en citant l'augmentation de la demande de lithium nL6N3Y60I4

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - L'action monte après que Melius Research a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N3Y60JS

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Apollo investit 1,2 milliards de dollars dans QXO; les actions augmentent nL6N3Y60JH

** Omnicom Group Inc OMC.N :

BUZZ - BofA rétrograde l'action à "sous-performance"

nL6N3Y60K1

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - L'action monte après la prolongation du contrat de fourniture de dialyse jusqu'en 2026 nL4N3Y60Q4

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - L'action progresse après que DA Davidson a relevé sa recommandation à 'neutre' et augmenté son objectif de cours (PT)

nL4N3Y60PW

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à Jefferies qui le fait passer à "acheter" nL6N3Y60I7

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Hausse de la valeur alors que le médicament contre la maladie d'Alzheimer s'avère prometteur pour soulager l'agitation

nL4N3Y60QS

Valeurs associées

ADOBE
333,3000 USD NASDAQ -4,77%
ALBEMARLE
143,890 USD NYSE +1,73%
ARISTA NE
133,580 USD NYSE +1,99%
BAKER HUGHES RG-A
47,1400 USD NASDAQ +3,51%
BITFARMS
2,5950 USD NASDAQ +10,43%
BTC/USD
92 853,3771 USD CryptoCompare +1,80%
CHEVRON
155,870 USD NYSE +2,28%
COEUR MINING
17,550 USD NYSE -1,52%
COINBASE GLB RG-A
236,5300 USD NASDAQ +4,59%
COREWEAVE
79,3200 USD NASDAQ +10,77%
ENDEAVOUR SILVER
9,030 USD NYSE -3,99%
EXXON MOBIL
122,630 USD NYSE +1,91%
FIVE9
18,8000 USD NASDAQ -6,23%
GOLD FIELDS SP ADR
43,575 USD NYSE -0,19%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
29,590 USD NYSE +4,72%
HARMONY GOLD SP ADR
19,585 USD NYSE -1,56%
HECLA MINING
18,875 USD NYSE -1,64%
IBM
291,320 USD NYSE -1,65%
INTEL
39,3800 USD NASDAQ +6,72%
MARA HLDGS
9,9000 USD NASDAQ +10,24%
NEUMORA
1,6600 USD NASDAQ -7,26%
NEWMONT
101,235 USD NYSE +1,39%
OMNICOM GROUP IN
81,310 USD NYSE +0,67%
Pétrole Brent
61,04 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
57,64 USD Ice Europ +0,61%
RIOT PLATFORMS
14,1600 USD NASDAQ +11,76%
ROCKWELL MEDICAL
0,8777 USD NASDAQ +5,30%
SIBANYE SP ADR
14,465 USD NYSE +1,54%
SLB
40,205 USD NYSE +4,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.01.2026 13:21 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, secteur des puces, secteur des cryptoactifs, changements de recommandation, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Nicolas Maduro appelé à comparaitre devant un tribunal de New York
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:03 

    Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse doivent comparaître lundi devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevés à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui a ouvert la voie aux plans de Washington pour dominer ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Des personnes dégagent des débris après l'attaque par des drones d'une clinique privée à Kiev, le 5 janvier 2026, en Ukraine ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )
    Ukraine: des frappes russes touchent une clinique à Kiev et font deux morts
    information fournie par AFP 05.01.2026 12:47 

    Des frappes russes ont touché lundi une clinique à Kiev, entraînant une évacuation en pleine nuit et sous un froid polaire, et tué deux personnes dont un patient, à la veille d'une réunion des alliés de l'Ukraine visant à relancer les efforts diplomatiques pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank