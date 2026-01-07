 Aller au contenu principal
Allemagne: Baisse surprise des ventes au détail en novembre
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 08:15

Des passants devant un magasin Adidas à Berlin

Les ventes au ‍détail en Allemagne ont reculé de ‌0,6% en novembre sur un mois, ​montrent les données ⁠publiées mercredi par l'Office fédéral de ⁠la ‍statistique.

Les économistes ⁠interrogés par Reuters avaient prévu une ​hausse de 0,2% en novembre, après 0,3% ⁠le mois ​précédent (révisé de -0,3%).

Sur un ​an, les ​ventes au détail ​en ⁠Allemagne ont augmenté de 1,1%, au-dessus des attentes des ‌économistes (+0,9%) et après 1,6% en octobre (révisé de +0,9%).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ‌Turpin)

