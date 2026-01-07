information fournie par Reuters • 07/01/2026 à 08:12

Chevron et Quantum Energy préparent une offre de 22 milliards de dollars pour les actifs de Lukoil selon Financial Times

Le logo de Lukoil dans une station-service de Bucarest

Chevron et le groupe de capital-investissement ‍Quantum Energy Partners font équipe dans le cadre d'une offre d'achat ‌des actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil, qui ​sont évalués à 22 milliards ⁠de dollars (18,81 milliards d'euros), a rapporté le Financial Times (FT) mercredi.

Chevron, ⁠Quantum, ‍Lukoil et la Maison blanche ⁠n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté ​en novembre que Chevron étudiait la possibilité d'acheter les actifs mondiaux ⁠de Lukoil.

Reuters a également ​rapporté en décembre que l'entreprise ​saoudienne Midad ​Energy s'était imposée comme l'un des ​principaux candidats ⁠au rachat des actifs internationaux de Lukoil.

Si un accord est conclu, Chevron et Quantum prévoient de ‌se partager les actifs de Lukoil, selon le FT.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, Mara Vilcu pour la version française, édité par ‌Augustin Turpin)