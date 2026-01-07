Nestlé: l'ONG Foodwatch dénonce une communication au compte-goutte dans le rappel des laits infantiles

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'ONG Foodwatch reproche mardi à Nestlé une communication "au compte-gouttes" dans son rappel volontaire de laits infantiles alors que la liste s'allonge, avec une trentaine pays concernés, selon les détails publiés sur le site du groupe suisse.

Nestlé avait annoncé lundi procéder à un rappel de certains lots de produits en raison de "la présence potentielle de céréulide, une substance d'origine bactérienne issue du micro-organisme Bacillus cereus, susceptible de provoquer des troubles digestifs (diarrhées et vomissements)".

"Aucun cas de maladie en lien avec les produits concernés n'a été confirmé jusqu'à présent", indique le groupe suisse sur son site Internet, précisant qu'il s'agit d'une mesure de précaution.

Sur les versions locales de son site pour les pays concernés, le géant de l'agroalimentaire a mis en ligne les détail des numéros de lots, appelant à ne pas les utiliser. Il y détaille la marche à suivre pour se faire rembourser et fournit un numéro de services clients pour répondre aux questions des consommateurs.

"La transparence de Nestlé à l'égard des consommateurs du monde entier dans cette affaire pose question", a réagi l'ONG Foodwatch dans un courriel à l'AFP.

Cette ONG, qui dit militer pour une alimentation saine, avait déjà demandé au géant suisse de s'expliquer en décembre à la suite d'un rappel de produits lié à ce micro-organisme qui concernait alors neuf pays, dont la France.

De nouveaux rappels sont intervenus lundi, souligne l'ONG, qui note une longue liste de pays mentionnés sur le réseau d'alerte européen RASFF qui permet aux États membres de l'UE d'échanger des informations détaillées sur les rappels de produits.

"Comment Nestlé, censée effectuer la traçabilité immédiate sur des produits sensibles pour bébés, explique-t-elle la dissémination des informations au compte-gouttes et des rappels tardifs dans de nombreux pays?", s'interroge l'ONG, qui demande à nouveau des comptes à l'entreprise suisse.

Sur son site, Nestlé répertorie mardi soir 27 pays en Europe touchés par ce rappel de produits. S'y ajoutent le Mexique, l'Argentine et le Pérou ainsi que Hong-Kong, le site précisant que la liste des marchés concernés sera mise à jour au fur et à mesure.

Les laits infantiles sont commercialisés sous des noms différents selon les marchés.

En France, ils concernant des lots de produits vendus sous les marques Guigoz et Nidal. Nestlé France incite ses clients à contacter le Service Consommateurs Guigoz au 0800 100 409 ou Nidal au 0800 100 312.