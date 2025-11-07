LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ANI Pharmaceuticals, Wendy's, nLIGHT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 novembre - Les indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en baisse vendredi, et à subir de fortes baisses hebdomadaires, en raison des inquiétudes sur l'économie et des valorisations élevées dans le secteur de la technologie, qui ont sapé le sentiment .N
** Novo Nordisk A/S NVO.N :
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - En hausse après que les actionnaires aient approuvé le plan de rémunération du directeur général Elon Musk
** Block Inc XYZ.N :
BUZZ - Les actions chutent après que les bénéfices du troisième trimestre aient manqué les estimations nL4N3WJ0S1
** Newmont Corp NEM.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Kinross Gold Corp KGC.N :
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison des espoirs de réduction des taux américains et des problèmes liés à la fermeture du gouvernement
** Peloton Interactive Inc PTON.O :
BUZZ - Bondit après que le chiffre d'affaires trimestriel ait dépassé les estimations nL6N3WI178
** Trade Desk Inc TTD.O :
BUZZ - Remonte après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3WJ0JV
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur l'optimisme de la baisse des taux de la Fed américaine nL4N3WJ0V2
** 10x Genomics Inc TXG.O :
BUZZ - Bondit après avoir prévu des revenus du 4ème trimestre supérieurs aux estimations nL4N3WJ0V8
** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :
BUZZ - Chute après que Novo et Lilly aient conclu un accord avec la Maison Blanche pour des médicaments amaigrissants
** Airbnb Inc ABNB.O :
BUZZ - Remonte grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3WJ0VK
** Fluor Corp FLR.N :
BUZZ - Remonte après des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N3WJ0ML
** Innodata Inc INOD.O :
BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre nL6N3WJ0MR
** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :
BUZZ - Chute après son rapport du 3ème trimestre et ses projets de vente d'actions nL6N3WJ0M8
** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :
BUZZ - chute après que la FDA américaine ait interrompu les essais cliniques sur les maladies cardiaques suite au décès d'un patient nL4N3WJ0Y8
** Sandisk LLC SNDK.O :
BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T1 nL6N3WJ0NC
** Affirm Holdings Inc AFRM.O :
BUZZ - Bondit après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 1er trimestre et une forte projection de GMV
** Constellation Energy Corp CEG.O :
BUZZ - Chute suite à un manque à gagner au troisième trimestre nL4N3WJ10X
** Grindr Inc GRND.N :
BUZZ - Sursaut après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N3WJ0OG
** AirSculpt Technologies Inc AIRS.O :
BUZZ - chute suite à un manque à gagner au troisième trimestre nL6N3WJ0O5
** Cummins Inc CMI.N :
BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Cummins car les résultats trimestriels dépassent les estimations nL4N3WJ121
** NuScale Power Corp SMR.N :
BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre nL6N3WJ0OV
** Microchip Technology Inc MCHP.O :
BUZZ - Chute après une prévision de chiffre d'affaires décevante pour le troisième trimestre nL6N3WJ0O9
** Monster Beverage Corp MNST.O :
BUZZ - Remonte après des résultats du T3 supérieurs aux attentes nL4N3WJ133
** Organon & Co OGN.N :
BUZZ - Remonte après avoir accepté de vendre à Laborie un dispositif de traitement des hémorragies post-partum pour un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars nL4N3WJ137
** Voyager Technologies Inc VOYG.N :
BUZZ - redescend après une vente d'obligations convertibles d'un montant porté à 435 millions de dollars nL6N3WJ0P2
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL4N3WJ127
** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :
BUZZ - Remonte après des résultats du T3 supérieurs aux attentes et une révision à la hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3WJ0PM
** KKR & Co Inc KKR.N :
BUZZ - Grimpe après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes nL6N3WJ0QE
** Fulgent Genetics Inc FLGT.O :
BUZZ - Remonte après un relèvement des prévisions de revenus annuels et un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes
** CNH Industrial NV CNH.N :
BUZZ - Glisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3WJ0ZD
** Wendy's Co WEN.O :
BUZZ - En hausse après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes nL6N3WJ0P5
** Leidos Holdings Inc LDOS.N :
BUZZ - JP Morgan augmente le PT de Leidos sur la base d'une croissance axée sur la défense nL4N3WJ14J
** Enbridge Inc ENB.N :
BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N3WJ155
** Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O :
BUZZ - Chute après que la FDA américaine ait retardé sa décision sur un médicament contre l'obésité liée aux lésions cérébrales nL4N3WJ140
** Universal Display Corp OLED.O :
BUZZ - chute après un manque à gagner au troisième trimestre
** Akamai Technologies Inc AKAM.O :
BUZZ - bondit après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre et des résultats solides pour le troisième trimestre nL4N3WJ15S
** nLIGHT Inc LASR.O :
BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3WJ0QT
