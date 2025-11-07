 Aller au contenu principal
CAC 40
7 935,62
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ANI Pharmaceuticals, Wendy's, nLIGHT
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

7 novembre - Les indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en baisse vendredi, et à subir de fortes baisses hebdomadaires, en raison des inquiétudes sur l'économie et des valorisations élevées dans le secteur de la technologie, qui ont sapé le sentiment .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - baisse sur l'accord de tarification de l'amaigrissement aux Etats-Unis. nL8N3WJ0DB

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - En hausse après que les actionnaires aient approuvé le plan de rémunération du directeur général Elon Musk

nL4N3WJ0QC

** Block Inc XYZ.N :

BUZZ - Les actions chutent après que les bénéfices du troisième trimestre aient manqué les estimations nL4N3WJ0S1

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison des espoirs de réduction des taux américains et des problèmes liés à la fermeture du gouvernement

nL4N3WJ0SQ

** Peloton Interactive Inc PTON.O :

BUZZ - Bondit après que le chiffre d'affaires trimestriel ait dépassé les estimations nL6N3WI178

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - Remonte après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL6N3WJ0JV

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur l'optimisme de la baisse des taux de la Fed américaine nL4N3WJ0V2

** 10x Genomics Inc TXG.O :

BUZZ - Bondit après avoir prévu des revenus du 4ème trimestre supérieurs aux estimations nL4N3WJ0V8

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Chute après que Novo et Lilly aient conclu un accord avec la Maison Blanche pour des médicaments amaigrissants

nL6N3WJ0M1

** Airbnb Inc ABNB.O :

BUZZ - Remonte grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre nL4N3WJ0VK

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Remonte après des bénéfices supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL6N3WJ0ML

** Innodata Inc INOD.O :

BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre nL6N3WJ0MR

** Opendoor Technologies Inc OPEN.O :

BUZZ - Chute après son rapport du 3ème trimestre et ses projets de vente d'actions nL6N3WJ0M8

** Intellia Therapeutics Inc NTLA.O :

BUZZ - chute après que la FDA américaine ait interrompu les essais cliniques sur les maladies cardiaques suite au décès d'un patient nL4N3WJ0Y8

** Sandisk LLC SNDK.O :

BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T1 nL6N3WJ0NC

** Affirm Holdings Inc AFRM.O :

BUZZ - Bondit après un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 1er trimestre et une forte projection de GMV

nL6N3WJ0NO

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Chute suite à un manque à gagner au troisième trimestre nL4N3WJ10X

** Grindr Inc GRND.N :

BUZZ - Sursaut après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N3WJ0OG

** AirSculpt Technologies Inc AIRS.O :

BUZZ - chute suite à un manque à gagner au troisième trimestre nL6N3WJ0O5

** Cummins Inc CMI.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Cummins car les résultats trimestriels dépassent les estimations nL4N3WJ121

** NuScale Power Corp SMR.N :

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions au troisième trimestre nL6N3WJ0OV

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - Chute après une prévision de chiffre d'affaires décevante pour le troisième trimestre nL6N3WJ0O9

** Monster Beverage Corp MNST.O :

BUZZ - Remonte après des résultats du T3 supérieurs aux attentes nL4N3WJ133

** Organon & Co OGN.N :

BUZZ - Remonte après avoir accepté de vendre à Laborie un dispositif de traitement des hémorragies post-partum pour un montant pouvant atteindre 465 millions de dollars nL4N3WJ137

** Voyager Technologies Inc VOYG.N :

BUZZ - redescend après une vente d'obligations convertibles d'un montant porté à 435 millions de dollars nL6N3WJ0P2

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL4N3WJ127

** ANI Pharmaceuticals Inc ANIP.O :

BUZZ - Remonte après des résultats du T3 supérieurs aux attentes et une révision à la hausse des prévisions de revenus annuels nL6N3WJ0PM

** KKR & Co Inc KKR.N :

BUZZ - Grimpe après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes nL6N3WJ0QE

** Fulgent Genetics Inc FLGT.O :

BUZZ - Remonte après un relèvement des prévisions de revenus annuels et un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes

nL6N3WJ0Q5

** CNH Industrial NV CNH.N :

BUZZ - Glisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3WJ0ZD

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - En hausse après des bénéfices du T3 supérieurs aux attentes nL6N3WJ0P5

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - JP Morgan augmente le PT de Leidos sur la base d'une croissance axée sur la défense nL4N3WJ14J

** Enbridge Inc ENB.N :

BUZZ - Chute après des bénéfices inférieurs aux attentes au troisième trimestre nL4N3WJ155

** Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O :

BUZZ - Chute après que la FDA américaine ait retardé sa décision sur un médicament contre l'obésité liée aux lésions cérébrales nL4N3WJ140

** Universal Display Corp OLED.O :

BUZZ - chute après un manque à gagner au troisième trimestre

nL6N3WJ0QM

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - bondit après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre et des résultats solides pour le troisième trimestre nL4N3WJ15S

** nLIGHT Inc LASR.O :

BUZZ - Remonte après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes nL6N3WJ0QT

Véhicules électriques

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
14,3799 USD NASDAQ +10,61%
AFFIRM HLDG RG-A
71,5700 USD NASDAQ +8,51%
AIRBNB RG-A
122,8850 USD NASDAQ +1,95%
AIRSCULPT TECH
7,4500 USD NASDAQ -28,98%
AKAMAI TECHNOLOG
77,3800 USD NASDAQ +6,00%
ANI PHARMACEUTIC
85,9350 USD NASDAQ -4,76%
BLOCK RG-A
70,960 USD NYSE 0,00%
CNH INDUSTRIAL
10,250 USD NYSE 0,00%
CNSTLLTN ENER CO
346,0750 USD NASDAQ -1,49%
COEUR MINING
14,440 USD NYSE 0,00%
CUMMINS
462,120 USD NYSE 0,00%
ENBRIDGE
46,915 USD NYSE 0,00%
FLUOR
44,580 USD NYSE 0,00%
FULGENT GENETICS
25,9600 USD NASDAQ +16,36%
GOLD FIELDS SP ADR
37,725 USD NYSE 0,00%
GRINDR
13,600 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
13,555 USD NYSE 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
41,530 USD NYSE 0,00%
INNODATA
65,7500 USD NASDAQ +7,96%
INTELLIA THERAPE
9,1680 USD NASDAQ -25,58%
KINROSS GOLD
23,755 USD NYSE 0,00%
KKR & CO
119,380 USD NYSE 0,00%
LEIDOS HOLDG
194,820 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
55,9050 USD NASDAQ -5,80%
MONSTER BEVERAGE
69,6500 USD NASDAQ +5,04%
MP MATERIALS RG-A
51,940 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
82,530 USD NYSE 0,00%
NLIGHT
33,6000 USD NASDAQ +12,79%
NORDISK SP ADR-B
46,495 USD NYSE 0,00%
NUSCALE POWER
32,410 USD NYSE 0,00%
OPENDOOR TECH
5,7200 USD NASDAQ -12,80%
ORGANON
6,710 USD NYSE 0,00%
PELOTON INTERACTIVE RG-A
7,0899 USD NASDAQ +5,66%
RHYTHM PHARM
96,5650 USD NASDAQ -1,95%
SANDISK
213,9700 USD NASDAQ +3,02%
SIBANYE SP ADR
10,385 USD NYSE 0,00%
TESLA
433,5000 USD NASDAQ -2,78%
THE TRADE DESK RG-A
43,9650 USD NASDAQ -4,22%
UNIVERSAL DISPLA
121,4900 USD NASDAQ -10,23%
WENDY'S
9,4600 USD NASDAQ +7,13%
WHEATON PRECIOUS
96,310 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
