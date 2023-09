LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Amazon, United Parcel Service, Nike

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 26 septembre - Les principaux indices de Wall Street ont plongé mardi alors que les rendements du Trésor à 10 ans se maintenaient à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, les investisseurs continuant à s'interroger sur les perspectives d'une politique monétaire restrictive prolongée et sur son impact économique ultérieur. .N À 13:36 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 1,04% à 33 652,67. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 1,25% à 4 283,15 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,34% à 13 093,538. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Resmed Inc RMD.N , en hausse de 3,1% ** Dexcom DXCM.O , en hausse de 1,9% ** A O Smith AOS.N , en hausse de 1,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Cintas Corp CTAS.O , en baisse de 4,6% ** ETSY Inc ETSY.O , en baisse de 3,9% ** Stryker SYK.N , en baisse de 3,9% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Heritage Insurance Holdings HRTG.N , en hausse de 19% ** Fast Acquisition Corp FZT.N , en hausse de 18,4% ** ESS Tech GWH.N , en hausse de 15,4% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** United Natural Foods UNFI.N , en baisse de 27,1% ** Graf Acquisition Corp GFOR.N , en baisse de 12,2% ** Wheels Up Experience UP.N , en baisse de 10,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Soleno Therapeutics SLNO.O , plus 462,1% ** Immunovant Inc IMVT.O , plus 104,6% ** Intercept Pharma ICPT.O , plus 78,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Conduit Pharmaceuticals CDT.O , en baisse de 28,7 % ** Davis Commodities DTCK.O , en baisse de 22,2 % ** MicroAlgo MLGO.O , en baisse de 21,8 % ** DraftKings Inc DKNG.O : +2,7% BUZZ - J.P. Morgan relève la note à 'overweight' nL4N3B226X ** TransCode Therapeutics Inc RNAZ.O : baisse de 71,6 % BUZZ - Baisse de l'offre d'actions avec une forte décote nL1N3B20OV ** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N : -1,5% BUZZ - Annonce l'introduction en bourse de son unité logistique, les actions cotées aux Etats-Unis réduisent leurs pertes nL4N3B225I ** Foot Locker Inc FL.N : baisse de 0,8% BUZZ - Piper Sandler commence à couvrir Foot Locker avec une note 'neutre' nL4N3B228W ** Immunovant Inc IMVT.O : en hausse de 104,6% BUZZ - L'action monte en flèche après une étude prometteuse sur un traitement à base d'anticorps nL4N3B22H3 ** Wingstop Inc WING.O : +2,9% BUZZ - Stifel relève la note de Wingstop sur la base de perspectives de croissance optimistes nL4N3B22JH ** Fisker Inc FSR.N : +11,9% BUZZ - Le titre grimpe de 15% grâce à la mise à jour des livraisons de SUV Ocean et à l'opinion haussière de BofA nL1N3B21GZ ** Nike Inc NKE.N : baisse de 0,4% BUZZ - Raymond James réduit les prévisions de croissance en raison du durcissement de l'environnement macroéconomique nL4N3B22P0 ** United Natural Foods Inc UNFI.N : baisse de 27,1% BUZZ - chute suite à de faibles prévisions annuelles et à une perte au 4ème trimestre nL4N3B235U ** Intercept Pharmaceuticals Inc ICPT.O : + 78,9 % BUZZ - bondit suite au rachat par l'italien Alfasigma nL4N3B22WJ ** Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : +2,1% BUZZ - BTIG relève le prix d'un accord de grève des écrivains nL1N3B213I ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : +8,9% BUZZ - Hausse après avoir atteint l'objectif principal d'un essai clinique sur les maladies génétiques nL4N3B22NB ** United Parcel Service Inc UPS.N : baisse de 1,2% BUZZ - Baisse sur les plans d'embauche pour les fêtes nL4N3B22YH ** BullFrog AI Holdings Inc BFRG.O : + 21,2 % BUZZ - Hausse après une étude préclinique positive sur un médicament pour le traitement du glioblastome nL4N3B233F ** Newmont Corp NEM.N : baisse de 2,6% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : baisse de 1,8% ** Gold Fields Ltd GFI.N : baisse de 0,8 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : moins 1,0% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar plus fort entraîne le lingot nL4N3B2388 ** Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : en hausse de 462,1% BUZZ - La valeur de Soleno Therapeutics atteint son plus haut niveau depuis 2 ans après que le médicament contre les maladies rares ait atteint l'objectif de l'essai nL4N3B238L ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 1,3% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,5% ** Southern Copper Corp SCCO.N : en baisse de 2,0% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause des inquiétudes sur la demande chinoise et de la force du dollar nL4N3B23AE ** Nordson Corp NDSN.O : -3,4% BUZZ - Chute après que Jefferies ait réduit le PT nL4N3B23B8 ** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : baisse de 0,4% BUZZ - baisse après le départ du directeur financier nL4N3B22GP ** Cintas Corp CTAS.O : baisse de 4,6% BUZZ - Chute après les résultats du premier trimestre nL4N3B23DL ** One Stop Systems Inc OSS.O : en hausse de 14.0% BUZZ - Gains sur une commande pour un système de traitement de données de sonar nL4N3B23GW ** MediWound Ltd MDWD.O : plus 4.0% BUZZ - Augmente grâce à un financement supplémentaire pour développer un médicament contre les brûlures nL4N3B22SL ** Hecla Mining Co HL.N : baisse de 2,6% *coeur Mining Inc CDE.N : baisse de 7,6% * Wheaton Precious Metals Corp ** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : baisse de 2,2 ** First Majestic Silver Corp AG.N : -2,9% BUZZ - Les mineurs d'argent en baisse sur un dollar plus fort nL4N3B23II ** SiteOne Landscape Supply Inc SITE.N : +2,8% BUZZ - Hausse après le relèvement de la note d'UBS à 'achat' nL4N3B23GR ** Amazon.com Inc AMZN.O : baisse de 3,2% BUZZ - accentue ses pertes après le dépôt d'une plainte concurrence par la FTC nL4N3B23I4 ** Pliant Therapeutics Inc PLRX.O : hausse de 11,8% BUZZ - En hausse car le médicament principal a atteint son objectif principal dans un essai sur les maladies du foie nL4N3B22SN ** Ocuphire Pharma Inc OCUP.O : +8,5% BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament pour les yeux nL4N3B23L9 ** Equinix Inc EQIX.O : baisse de 2,6% ** Digital Realty Trust Inc DLR.N : baisse de 2,7% *boston Properties Inc BXP.N : baisse de 2,6% * NextEra Energy Inc ** NextEra Energy Inc NEE.N : baisse de 2,2% BUZZ - Les REITs, les Utilities poursuivent leur baisse alors que les rendements grimpent nL1N3B220C ** TD Synnex Corp SNX.N : baisse de 4,1% BUZZ - Baisse des prévisions pour le 4ème trimestre et des revenus pour le 3ème trimestre nL4N3B23K2 ** Dexcom Inc DXCM.O : hausse de 1,9 BUZZ - Parmi les meilleurs choix des analystes pour le S&P 500 nL1N3B21T5 ** ASML Holding NV ASML.O : baisse de 2,5% BUZZ - Les actions sont au plus bas depuis janvier nL1N3B220U ** Peloton Interactive Inc PTON.O : +1,7% BUZZ - Rebondit après un plus bas historique; en baisse de 97% depuis le plus haut de la manie des mèmes nL1N3B21WD ** Safe Bulkers Inc SB.N : hausse de 0,8% ** Golden Ocean Group Ltd GOGL.O : + 0,3% *star Bulk Carriers Corp SBLK.O : + 0,2 % * Navios Maritime Holdings Inc SBLK.O : + 0,2 ** Navios Maritime Holdings Inc NMM.N : +1,0% BUZZ - Les valeurs maritimes surperforment les marchés, l'indice baltique atteint son plus haut niveau depuis 9 mois nL4N3B23NO Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,45% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,60 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,69 Energie .SPNY en baisse de 0,31 Finance .SPSY en baisse de 1,22 Santé .SPXHC en baisse de 0,63% Industrie .SPLRCI en baisse de 1,09 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,60 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 1,31 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,44 Services publics .SPLRCU en baisse de 2,06