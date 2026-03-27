information fournie par Reuters • 27/03/2026 à 14:16

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Phathom, Argan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui dure depuis un mois au Moyen-Orient s'éternise, pesant sur le sentiment malgré le fait que les Etats-Unis aient repoussé une nouvelle échéance pour frapper l'infrastructure énergétique de l'Iran. .N

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Chute après que JP Morgan ait réduit l'action à "sous-pondération" nL4N40F0K4

** SailPoint Inc SAIL.O :

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

** Fortinet Inc FTNT.O :

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Les perspectives en matière de cybersécurité sont "prudemment optimistes" alors que l'IA stimule les dépenses, selon la Banque Scotia nL4N40F0MP

** Datacentrex Inc DTCX.O :

BUZZ - La société s'effondre à la suite d'une augmentation de capital fortement escomptée nL6N40F0NW

** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O :

BUZZ - Barclays relève le niveau de l'action à "surpondération"; les actions augmentent nL4N40F0RA

** Argan Inc AGX.N :

BUZZ - Les actions grimpent après une forte croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre nL6N40F0NQ

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action en lui attribuant une note de " surperformance " nL4N40F0TR

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

** Emerson Electric Co EMR.N :

** Ametek Inc AME.N :

BUZZ - BMO initie une couverture sur les fabricants industriels américains et revoit à la hausse ses perspectives à long terme nL4N40F0TV

** Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie infantile mortelle nL4N40F0TQ

** Dover Corp DOV.N :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action avec 'market perform'

nL4N40F0V5

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Hausse après que BMO ait porté sa couverture à "surperformance" nL4N40F0W5

** Parker-Hannifin Corp PH.N :

BUZZ - BMO démarre la couverture avec une note de "surperformance" nL4N40F0W2

** IDEX Corp IEX.N :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action avec la note 'market perform' nL4N40F0WJ

** Lantern Pharma Inc LTRN.O :

BUZZ - En hausse après que la FDA ait autorisé l'essai d'un médicament contre le cancer du cerveau chez l'enfant

nL4N40F0W1

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse; Needham suggère que l'impact de la décision sur la dépendance est exagéré nL4N40F0RT

** Two Harbors Investment Corp TWO.N :

BUZZ - recule après l'annonce de l'acquisition par CrossCountry Mortgage, mettant fin à l'accord avec l'UWM

nL6N40F0R7

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - Monte après l'annonce d'un placement privé de 75 millions de dollars nL6N40F0RO