 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Phathom, Argan
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui dure depuis un mois au Moyen-Orient s'éternise, pesant sur le sentiment malgré le fait que les Etats-Unis aient repoussé une nouvelle échéance pour frapper l'infrastructure énergétique de l'Iran. .N

** Wix.com Ltd WIX.O :

BUZZ - Chute après que JP Morgan ait réduit l'action à "sous-pondération" nL4N40F0K4

** SailPoint Inc SAIL.O :

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

** Fortinet Inc FTNT.O :

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Les perspectives en matière de cybersécurité sont "prudemment optimistes" alors que l'IA stimule les dépenses, selon la Banque Scotia nL4N40F0MP

** Datacentrex Inc DTCX.O :

BUZZ - La société s'effondre à la suite d'une augmentation de capital fortement escomptée nL6N40F0NW

** Phathom Pharmaceuticals Inc PHAT.O :

BUZZ - Barclays relève le niveau de l'action à "surpondération"; les actions augmentent nL4N40F0RA

** Argan Inc AGX.N :

BUZZ - Les actions grimpent après une forte croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre nL6N40F0NQ

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action en lui attribuant une note de " surperformance " nL4N40F0TR

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

** Emerson Electric Co EMR.N :

** Ametek Inc AME.N :

BUZZ - BMO initie une couverture sur les fabricants industriels américains et revoit à la hausse ses perspectives à long terme nL4N40F0TV

** Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie infantile mortelle nL4N40F0TQ

** Dover Corp DOV.N :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action avec 'market perform'

nL4N40F0V5

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Hausse après que BMO ait porté sa couverture à "surperformance" nL4N40F0W5

** Parker-Hannifin Corp PH.N :

BUZZ - BMO démarre la couverture avec une note de "surperformance" nL4N40F0W2

** IDEX Corp IEX.N :

BUZZ - BMO commence à couvrir l'action avec la note 'market perform' nL4N40F0WJ

** Lantern Pharma Inc LTRN.O :

BUZZ - En hausse après que la FDA ait autorisé l'essai d'un médicament contre le cancer du cerveau chez l'enfant

nL4N40F0W1

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - En baisse; Needham suggère que l'impact de la décision sur la dépendance est exagéré nL4N40F0RT

** Two Harbors Investment Corp TWO.N :

BUZZ - recule après l'annonce de l'acquisition par CrossCountry Mortgage, mettant fin à l'accord avec l'UWM

nL6N40F0R7

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - Monte après l'annonce d'un placement privé de 75 millions de dollars nL6N40F0RO

Valeurs associées

ALPHABET-A
278,4100 USD NASDAQ -0,91%
AMETEK
211,420 USD NYSE 0,00%
ARGAN
411,750 USD NYSE 0,00%
CROWDSTRIKE
371,5000 USD NASDAQ -5,38%
DATACENTREX
2,0000 USD NASDAQ -35,28%
DOVER CORP
209,230 USD NYSE 0,00%
EATON CORP -NPV-
357,190 USD NYSE 0,00%
EMERSON ELECTRIC
126,390 USD NYSE 0,00%
FORTINET
79,0400 USD NASDAQ -2,46%
HONEYWELL INTL
224,9900 USD NASDAQ -0,09%
IDEX CORP
189,870 USD NYSE 0,00%
LANTERN PHARMA
2,2006 USD NASDAQ +5,29%
PALO ALTO NETWORKS
148,0500 USD NASDAQ -5,31%
PARKER-HANNIFIN
901,590 USD NYSE 0,00%
PHATHOM PHARMA
11,4150 USD NASDAQ +5,79%
QUANTA SERVICES
545,775 USD NYSE 0,00%
ROCKET PHARMACTC
4,2900 USD NASDAQ -8,53%
SAILPOINT
11,9200 USD NASDAQ -2,93%
TWO HBRS IN REIT
11,395 USD NYSE 0,00%
VOR BIOPHARMA
13,8150 USD NASDAQ +1,81%
WIX.COM
89,3195 USD NASDAQ -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank