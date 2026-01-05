LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Liberty Energy, Fortive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont progressé lundi après les pertes de la semaine précédente, en partie stimulés par les compagnies pétrolières qui ont bondi après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis lors d'une attaque militaire . .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Le titre baisse après que Jefferies ait rétrogradé sa note à 'hold' nL6N3Y60FL

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que Piper Sandler relève sa note à "surpondérer" nL6N3XN0JK

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'argent progressent alors que les prix de l'argent augmentent après la capture de Maduro

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau en trois semaines nL6N3Y60FU

** SLB NV SLB.N : ** Halliburton Co HAL.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors pétrolières à investir massivement au Venezuela nL4N3Y60PF

** Five9 Inc FIVN.O :

BUZZ - Le titre chute alors que Piper Sandler le rétrograde à "neutre" nL6N3Y60EE

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'or progressent après que la capture de Maduro ait alimenté la demande de valeur refuge

**Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours (PT) d'Albemarle en citant l'augmentation de la demande de lithium nL6N3Y60I4

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que Melius Research relève sa note à "acheter" nL6N3Y60JS

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Apollo investit 1,2 milliard de dollars dans QXO; les actions augmentent nL6N3Y60JH

** Omnicom Group Inc OMC.N :

BUZZ - Le titre recule alors que BofA rétrograde sa note à "sous-performance" nL6N3Y60K1

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que l'accord d'approvisionnement en dialyse est prolongé jusqu'en 2026

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que DA Davidson relève sa note à 'neutre' et relève son objectif de cours (PT)

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que Jefferies relève sa note à "acheter" nL6N3Y60I7

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que le médicament contre la maladie d'Alzheimer s'avère prometteur pour soulager l'agitation

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord avec un grand constructeur automobile américain nL6N3Y60IG

** Skye Bioscience Inc SKYE.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à son partenariat avec Halozyme sur un médicament contre l'obésité nL4N3Y60SD

** Blacksky Technologies Inc BKSY.N :

** Spire Global Inc SPIR.N : ** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les actions du secteur de l'imagerie satellitaire progressent alors que les États-Unis utilisent les renseignements spatiaux dans le cadre d'opérations récentes

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Applied Digital Corp APLD.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants de puces mémoires progressent après des rapports indiquant que les pénuries de puces devraient faire augmenter les prix des mémoires

** KBR Inc KBR.N :

BUZZ - La société obtient un contrat de 350 millions de dollars de l'USGS; les actions augmentent nL6N3Y60LE

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les actions des mineurs de cuivre progressent, en phase avec le cours du métal rouge nL6N3Y60M5

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Le titre bondit après que la FDA américaine ait attribué la désignation de "percée" à son médicament contre les maladies du foie nL4N3Y60TP

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que la thérapie contre le cancer du sang ait atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3Y60UT

** Sight Sciences Inc SGHT.O :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Sight Sciences en raison de ses solides perspectives commerciales nL6N3Y60FX

** Alerus Financial Corp ALRS.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Raymond James ait relevé sa note pour l'action nL4N3Y60U0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de cours (PT) sur les sociétés énergétiques américaines nL4N3Y60TL

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Le titre progresse après son partenariat avec Vantage Data Centers nL4N3Y60UL

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Le titre progresse; BofA relève sa note à "acheter"

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à son programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3Y60VR

** GH Research PLC GHRS.O :

BUZZ - Le titre bondit après que la FDA ait levé la suspension des essais cliniques sur un médicament contre la dépression nL4N3Y60VU

** HCA Healthcare Inc HCA.N : ** Tenet Healthcare Corp THC.N : ** Ardent Health Inc ARDT.N :

BUZZ - Truist met à jour les notations des opérateurs hospitaliers pour 2026 nL4N3Y60WF

** Fortive Corp FTV.N :

BUZZ - Mizuho abaisse la note de Fortive à "sous-performance"; les actions chutent nL4N3Y60W8

** Eastern Bankshares Inc EBC.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Hovde ait initié sa couverture avec une note de "surperformance" nL4N3Y60VT

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Melius Research relève l'objectif de cours (PT) pour Alphabet en raison de la croissance de l'informatique dématérialisée nL4N3Y60RI

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Mizuho abaisse la note d'AutoZone à 'neutre' en raison de résultats trimestriels tièdes nL4N3Y60WI