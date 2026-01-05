 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Liberty Energy, Fortive
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont progressé lundi après les pertes de la semaine précédente, en partie stimulés par les compagnies pétrolières qui ont bondi après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis lors d'une attaque militaire . .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Le titre baisse après que Jefferies ait rétrogradé sa note à 'hold' nL6N3Y60FL

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que Piper Sandler relève sa note à "surpondérer" nL6N3XN0JK

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'argent progressent alors que les prix de l'argent augmentent après la capture de Maduro

nL6N3Y60G7

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Bitfarms Ltd BITF.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que les prix du bitcoin et de l'éther atteignent leur plus haut niveau en trois semaines nL6N3Y60FU

** SLB NV SLB.N : ** Halliburton Co HAL.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - Les valeurs pétrolières se redressent alors que les États-Unis poussent les majors pétrolières à investir massivement au Venezuela nL4N3Y60PF

** Five9 Inc FIVN.O :

BUZZ - Le titre chute alors que Piper Sandler le rétrograde à "neutre" nL6N3Y60EE

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'or progressent après que la capture de Maduro ait alimenté la demande de valeur refuge

nL6N3Y60HD

**Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Jefferies relève l'objectif de cours (PT) d'Albemarle en citant l'augmentation de la demande de lithium nL6N3Y60I4

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que Melius Research relève sa note à "acheter" nL6N3Y60JS

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - Apollo investit 1,2 milliard de dollars dans QXO; les actions augmentent nL6N3Y60JH

** Omnicom Group Inc OMC.N :

BUZZ - Le titre recule alors que BofA rétrograde sa note à "sous-performance" nL6N3Y60K1

** Rockwell Medical Inc RMTI.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que l'accord d'approvisionnement en dialyse est prolongé jusqu'en 2026

nL4N3Y60Q4

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que DA Davidson relève sa note à 'neutre' et relève son objectif de cours (PT)

nL4N3Y60PW

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que Jefferies relève sa note à "acheter" nL6N3Y60I7

** Neumora Therapeutics Inc NMRA.O :

BUZZ - Le titre progresse alors que le médicament contre la maladie d'Alzheimer s'avère prometteur pour soulager l'agitation

nL4N3Y60QS

** Mobileye Global Inc MBLY.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un accord avec un grand constructeur automobile américain nL6N3Y60IG

** Skye Bioscience Inc SKYE.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à son partenariat avec Halozyme sur un médicament contre l'obésité nL4N3Y60SD

** Blacksky Technologies Inc BKSY.N :

** Spire Global Inc SPIR.N : ** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les actions du secteur de l'imagerie satellitaire progressent alors que les États-Unis utilisent les renseignements spatiaux dans le cadre d'opérations récentes

nL4N3Y60SC

** SanDisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** Applied Digital Corp APLD.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants de puces mémoires progressent après des rapports indiquant que les pénuries de puces devraient faire augmenter les prix des mémoires

nL6N3Y60KT

** KBR Inc KBR.N :

BUZZ - La société obtient un contrat de 350 millions de dollars de l'USGS; les actions augmentent nL6N3Y60LE

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les actions des mineurs de cuivre progressent, en phase avec le cours du métal rouge nL6N3Y60M5

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Le titre bondit après que la FDA américaine ait attribué la désignation de "percée" à son médicament contre les maladies du foie nL4N3Y60TP

** Incyte Corp INCY.O :

BUZZ - Le titre est en hausse après que la thérapie contre le cancer du sang ait atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3Y60UT

** Sight Sciences Inc SGHT.O :

BUZZ - Piper Sandler relève la note de Sight Sciences en raison de ses solides perspectives commerciales nL6N3Y60FX

** Alerus Financial Corp ALRS.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Raymond James ait relevé sa note pour l'action nL4N3Y60U0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : ** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Bernstein réduit l'objectif de cours (PT) sur les sociétés énergétiques américaines nL4N3Y60TL

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Le titre progresse après son partenariat avec Vantage Data Centers nL4N3Y60UL

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Le titre progresse; BofA relève sa note à "acheter"

nL6N3Y60KW

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Le titre progresse grâce à son programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3Y60VR

** GH Research PLC GHRS.O :

BUZZ - Le titre bondit après que la FDA ait levé la suspension des essais cliniques sur un médicament contre la dépression nL4N3Y60VU

** HCA Healthcare Inc HCA.N : ** Tenet Healthcare Corp THC.N : ** Ardent Health Inc ARDT.N :

BUZZ - Truist met à jour les notations des opérateurs hospitaliers pour 2026 nL4N3Y60WF

** Fortive Corp FTV.N :

BUZZ - Mizuho abaisse la note de Fortive à "sous-performance"; les actions chutent nL4N3Y60W8

** Eastern Bankshares Inc EBC.O :

BUZZ - Le titre progresse après que Hovde ait initié sa couverture avec une note de "surperformance" nL4N3Y60VT

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Melius Research relève l'objectif de cours (PT) pour Alphabet en raison de la croissance de l'informatique dématérialisée nL4N3Y60RI

** AutoZone Inc AZO.N :

BUZZ - Mizuho abaisse la note d'AutoZone à 'neutre' en raison de résultats trimestriels tièdes nL4N3Y60WI

Valeurs associées

ADOBE
331,5550 USD NASDAQ -0,52%
ALBEMARLE
146,890 USD NYSE +2,08%
ALERUS FINANCIAL
23,3850 USD NASDAQ +4,16%
ALPHABET-A
318,0914 USD NASDAQ +0,93%
ALTIMMUNE
4,3744 USD NASDAQ +24,63%
APPLIED DIGITAL
29,4200 USD NASDAQ +4,66%
ARISTA NE
135,530 USD NYSE +1,46%
AUTOZONE
3 252,903 USD NYSE -1,42%
BAKER HUGHES RG-A
48,6950 USD NASDAQ +3,30%
BHP GROUP SP ADR
62,830 USD NYSE +1,73%
BITFARMS
2,8350 USD NASDAQ +9,04%
BLACKSKY TECH RG-A
21,830 USD NYSE +4,88%
BTC/USD
93 668,5202 USD CryptoCompare +2,69%
CHEVRON
160,310 USD NYSE +2,85%
COEUR MINING
19,251 USD NYSE +9,69%
COINBASE GLB RG-A
253,1000 USD NASDAQ +7,01%
CONOCOPHILLIPS
97,580 USD NYSE +0,91%
COREWEAVE
80,1900 USD NASDAQ +1,10%
DEVON ENERGY
35,557 USD NYSE -6,12%
DUOLINGO RG-A
188,2600 USD NASDAQ +6,67%
EASTERN BANKSHAR
19,0000 USD NASDAQ +2,48%
ENDEAVOUR SILVER
10,240 USD NYSE +13,40%
EOG RESOURCES
102,580 USD NYSE -4,37%
EXXON MOBIL
122,560 USD NYSE -0,06%
FIVE9
19,5900 USD NASDAQ +4,15%
FORTIVE
53,500 USD NYSE -3,44%
FREEPORT MCMORAN
53,940 USD NYSE +3,85%
GH RSRCH
16,9178 USD NASDAQ +27,78%
GOLD FIELDS SP ADR
45,440 USD NYSE +4,28%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
31,625 USD NYSE +6,88%
HARMONY GOLD SP ADR
20,885 USD NYSE +6,64%
HCA HEALTHCARE
468,315 USD NYSE -0,43%
HECLA MINING
20,235 USD NYSE +7,21%
IBM
297,555 USD NYSE +2,14%
INCYTE
100,9310 USD NASDAQ -0,48%
INTEL
39,6550 USD NASDAQ +0,70%
KBR
42,190 USD NYSE +4,12%
LIBERTY ENER RG-A
18,750 USD NYSE -0,71%
MARA HLDGS
10,4606 USD NASDAQ +5,56%
MOBILEYE GLOB RG-A
11,7300 USD NASDAQ +4,45%
NASDAQ Composite
23 440,76 Pts Index Ex +0,88%
NEUMORA
1,6807 USD NASDAQ +1,25%
NEWMONT
105,610 USD NYSE +4,32%
OKTA-A
91,0550 USD NASDAQ +8,87%
OMNICOM GROUP IN
80,370 USD NYSE -1,16%
Pétrole Brent
61,28 USD Ice Europ +0,79%
Pétrole WTI
57,87 USD Ice Europ +1,01%
RIO TINTO SP ADR
82,455 USD NYSE +1,23%
RIOT PLATFORMS
14,7800 USD NASDAQ +4,38%
ROCKWELL MEDICAL
0,9235 USD NASDAQ +6,97%
S&P 500 INDEX
6 904,22 Pts CBOE +0,67%
SANDISK
274,6982 USD NASDAQ -0,20%
SATELLOGIC RG-A
2,1483 USD NASDAQ +9,61%
SEAGATE HLDGS
281,9550 USD NASDAQ -1,94%
SIBANYE SP ADR
15,600 USD NYSE +7,85%
SIGHT SCIENCES
8,0100 USD NASDAQ +7,09%
SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
0,9125 USD NASDAQ +3,91%
SLB
43,190 USD NYSE +7,42%
SOUTHERN COPPER
154,270 USD NYSE +3,72%
SPIRE GLOBAL RG-A
8,275 USD NYSE +6,02%
TENET HEALTHCARE
203,530 USD NYSE +2,05%
WESTERN DIGITAL
184,7850 USD NASDAQ -1,55%

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:34 

    Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

