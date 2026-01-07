Ford a réalisé sa meilleure année commerciale depuis 2019

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le constructeur automobile américain Ford, numéro trois en terme de parts de marché aux Etats-Unis, a vendu plus de 2,20 millions de véhicules neufs en 2025, un niveau qu'il n'avait pas atteint en six ans et qui est en partie dû au succès de modèles d'entrée de gamme.

Le géant de Dearborn (Michigan) précise dans un communiqué publié mardi que les ventes du quatrième trimestre ont également atteint un record depuis 2019, avec 545.216 véhicules écoulés (+2,7% sur un an).

Le cabinet Cox Automotive anticipait 2,18 millions sur l'année et 529.951 entre octobre et décembre.

Vers 16H35 GMT, l'action Ford progressait de 1,52% à la Bourse de New York.

Le groupe revendique une part de marché de 13,2% en 2025, soit 0,6 point de pourcentage de plus qu'un an plus tôt.

Les véhicules hybrides ont également battu un record annuel (228.072, +21,7%) et trimestriel (55.374, +17,6%), avec un bond notamment dans les séries de pick-up F-150 - famille la plus vendue aux Etats-Unis depuis plus de quarante ans - et Maverick.

En revanche, les ventes de véhicules tout électriques (EV) ont fondu de moitié (-51,9%, à 14.513) au quatrième trimestre à la suite de la suppression d'une aide fédérale de 7.500 dollars.

Cette optique avait poussé de nombreux Américains à anticiper leur achat et Ford avait enregistré un bond de 30,2% des ventes d'EV au troisième trimestre.

Ford est le dernier des grands constructeurs présents aux Etats-Unis à publier ses données commerciales pour 2025.

General Motors, numéro un du marché américain avec une part estimée à 17,3%, a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5% sur un an) dans le pays, tandis que le groupe japonais Toyota - au deuxième rang - a vendu 2,52 millions de véhicules (+8%).

Cox Automotive anticipait le total des ventes de véhicules neufs aux Etats-Unis en 2025 à 16,31 millions (+1,8%).