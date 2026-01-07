Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* PLUXEE PLX.PA a annoncé mercredi une hausse organique de 9,1% de son chiffre d’affaires opérationnel au premier trimestre, à 268 millions d’euros, légèrement au-dessus des attentes, et a confirmé l’ensemble de ses objectifs pour l’exercice 2026.

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé mardi sa liquidation judiciaire et son retrait de la cote après avoir été placé en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Versailles en juillet dernier.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mardi son intention de retirer sa cotation à la Bourse de Londres après le 9 février en raison notamment du faible volume des transactions.

* GTT GTT.PA a déclaré mardi avoir reçu au cours du quatrième trimestre 2025 une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d’un armateur européen, avec livraisons prévues en 2028 et 2029.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a annoncé mercredi avoir remporté deux grands contrats auprès de BPCL pour de nouvelles unités dans les raffineries de Bina et de Bombay en Inde.

*

COVIVIO

CVO.PA et des fonds gérés par Blue Owl Capital ont annoncé mercredi la signature d'un accord afin de constituer une coentreprise portant sur les principaux sites de Thales

TCFP.PA à Vélizy-Meudon.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a annoncé mercredi la signature de deux contrats pour son drone de surface DRIX H-9.

* TELECOM ITALIA TLIT.MI a annoncé mercredi avoir signé un accord préliminaire avec la filiale italienne de Swisscom SCMN.S , Fastweb, afin de développer les infrastructures pour le développement du réseau de téléphonie mobile 5G en Italie.

* SODEXO EXHO.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

* ARCELORMITTAL SA MT.LU - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* REXEL RXL.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

