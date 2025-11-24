LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Biogen, Venture Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - Les contrats à terme sur actions américaines étaient mitigés lundi, dans un marché agité. Les investisseurs évaluaient les chances d'une réduction imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre, tout en examinant les nouvelles données pour trouver des indices sur la prochaine action de la banque centrale. .N

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que le téléchargement de son chatbot Qwen dépasse les 10 millions

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse après la mise à niveau de JPM

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Gains après que Leerink Partners ait relevé son objectif de cours (PT) en raison de l'optimisme concernant un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Citigroup abaisse le PT de Venture Global en raison d'inquiétudes sur les marges de GNL

** Clearside Biomedical Inc CLSD.O :

BUZZ - Plongeon après avoir déposé le bilan

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament de Novo Nordisk n'ait pas atteint l'objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer