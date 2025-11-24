 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Biogen, Venture Global
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:44

24 novembre - Les contrats à terme sur actions américaines étaient mitigés lundi, dans un marché agité. Les investisseurs évaluaient les chances d'une réduction imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre, tout en examinant les nouvelles données pour trouver des indices sur la prochaine action de la banque centrale. .N

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que le téléchargement de son chatbot Qwen dépasse les 10 millions

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse après la mise à niveau de JPM nL4N3X00GA

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Gains après que Leerink Partners ait relevé son objectif de cours (PT) en raison de l'optimisme concernant un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux

** Venture Global Inc VG.N :

** Clearside Biomedical Inc CLSD.O :

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament de Novo Nordisk n'ait pas atteint l'objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer nL4N3X00JT

