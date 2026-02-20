 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Akamai, Grail, Candel Therapeutics
20/02/2026

20 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables vendredi, les investisseurs attendant des données économiques clés pour évaluer la trajectoire de l'assouplissement de la politique monétaire pour l'année, tout en surveillant les tensions avec Téhéran et une décision potentielle de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane de M. Trump. .N

** Akamai Technologies Inc AKAM.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la pénurie d'approvisionnement en mémoire affecte les prévisions pour le premier trimestre nL6N3ZG0FC

** Grail Inc GRAL.O :

BUZZ - Les actions chutent après l'échec d'un test de détection du cancer dans une étude de grande envergure

nL4N3ZG0L0

** Select Water Solutions Inc WTTR.N :

BUZZ - Les actions glissent suite à une vente de 175 millions de dollars nL6N3ZG0L7

** Candel Therapeutics Inc CADL.O :

BUZZ - Les actions chutent après une offre d'actions de 100 millions de dollars nL6N3ZG0LX

AKAMAI TECHNOLOG
109,6200 USD NASDAQ +0,28%
CANDEL THERAPEUT
5,9400 USD NASDAQ +1,54%
GRAIL
101,9100 USD NASDAQ -0,36%
