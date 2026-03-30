LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Agnico Eagle Mines, ProPetro, Kezar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de valeurs individuelles: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un marché agité lundi après avoir enregistré de fortes baisses lors de la session précédente, les investisseurs ayant été encouragés par les commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors même que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé. .N

À 11h30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,72% à 45 492,24. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,31% à 6 389,29, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,04% à 20 956,39.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500

.PG.INX : ** Palo Alto Networks Inc PANW.O , en hausse de 7,4% ** ServiceNow Inc NOW.N , en hausse de 5,0% ** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O , en hausse de 4,6%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Sysco Corp SYY.N , en baisse de 12,6 % ** Boston Scientific Corp BSX.N , en baisse de 9,5% ** Ciena Corp CIEN.N , en baisse de 8,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Innovate Corp VATE.N , en hausse de 20,7% ** American Vanguard Corp AVD.N , en hausse de 19,9% ** Compass Diversified Holdings CODI.N , en hausse de 19,2 %

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Sysco Corp SYY.N , en baisse de 12,6% ** Agilon Health Inc AGL.N , en baisse de 12,2% ** Bloom Energy Corp BE.N , en baisse de 11,1%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Bullfrog AI Holdings Inc BFRG.O , en hausse de 139,0 % ** Astrotech Corp ASTC.O , en hausse de 119,6% ** PMGC Holdings Inc ELAB.O , en hausse de 106,0 %

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Skycorp Solar Group Ltd PN.O , en baisse de 69,5% ** Scienture Holdings Inc SCNX.O , en baisse de 35,9% ** Fibrobiologics Inc FBLG.O , en baisse de 35,1%

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit nL4N40I0MT

** Zymeworks Inc ZYME.O :

BUZZ - Le médicament contre le cancer de l'ovaire obtient le statut de procédure accélérée de la FDA nL4N40I0RM

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Un cabinet d'avocats enquête sur les allégations de vente à découvert chez ADMA Biologics; les actions augmentent

nL4N40I0SO

** Alcoa Corp AA.N : ** Century Aluminum Co CENX.O : ** Kaiser Aluminum Corp KALU.O :

BUZZ - Les producteurs d'aluminium augmentent alors que le métal atteint son plus haut niveau depuis 4 ans en raison des craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient

nL6N40I0OT

** Sysco Corp SYY.N : BUZZ - Baisse sur l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot nL6N40I0ZG

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Hausse suite au démarrage d'un essai clinique de phase précoce sur une combinaison de médicaments contre le cancer nL4N40I0TY

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix du lingot sont à la hausse nL4N40I1E0

** Aptiv PLC APTV.N : ** Adient PLC ADNT.N : ** Autoliv Inc ALV.N :

BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur les équipementiers automobiles américains en raison d'une baisse de la demande

nL4N40I0XP

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - La FDA approuve un nouveau système de gestion des fluides pour l'urologie nL4N40I0UL

** Quanta Services Inc PWR.N :

BUZZ - Mizuho relève les prévisions de Quanta Services en raison de la forte demande des centres de données nL4N40I0YB

** Spire Inc SR.N :

BUZZ - La vente de l'unité de commercialisation de gaz fait grimper le cours de l'action nL4N40I0Y7

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Hausse des cours après que Morgan Stanley ait relevé sa note à "surpondérer" et augmenté son objectif de cours

nL6N40I0S7

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent grâce à la hausse des prix des métaux nL4N40I0U6

** Connect Biopharma Holding Ltd CNTB.O :

BUZZ - Le médicament contre l'eczéma montre des bénéfices durables dans une étude chinoise nL4N40I0Z8

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Barclays réduit les prévisions sur General Motors, en raison des pressions sur les coûts nL4N40I105

** United Therapeutics Corp UTHR.O :

BUZZ - Le médicament Tyvaso s'est révélé bénéfique pour le traitement de la maladie pulmonaire fibrosante nL4N40I11R

** Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - Wolfe Research relève le niveau de Crowdstrike à "surperformer"; les actions augmentent nL4N40I1H1

** Group 1 Automotive Inc GPI.N :

BUZZ - augmente après que Benchmark l'ait reclassé à "acheter" nL6N40I0U4

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Hausse après la mise à niveau de la Deutsche Bank

nL4N40I137

** Butterfly Network Inc BFLY.N :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un outil d'IA pour la grossesse nL4N40I13B

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Réduit l'objectif de cours de Meta, nomme l'action son "top pick"; les actions augmentent nL4N40I12R

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Hausse après la nomination d'un spécialiste en médecine interne à la tête de la R&D nL4N40I13N

** Vertical Aerospace Ltd EVTL.N :

BUZZ - Rebondit après un financement de 800 millions de dollars nL6N40I0TS

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Hausse alors que les ventes de pétrole débutent depuis l'oléoduc de Santa Ynez en Californie nL4N40I13L

** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Hausse de l'action après que Jefferies l'ait reclassée à "acheter" nL4N40I120

** Viridian Therapeutics Inc VRDN.O :

BUZZ - chute après que le médicament contre les maladies oculaires thyroïdiennes n'ait pas répondu aux attentes

nL4N40F1IO

** Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

BUZZ - Augmentation après que la FDA ait autorisé un essai chez l'homme pour un médicament contre une maladie musculaire rare nL4N40I15N

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une dose plus élevée de Spinraza pour une maladie musculaire nL4N40I166

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Hausse après que Jefferies l'ait reclassé à "acheter"

nL6N40I0VR

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - Chute suite à une prévision de perte plus importante au premier trimestre nL4N40I15B

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Gains; JPM commence avec une note de 'surpondération'

nL4N40I14N

** SS Innovations International Inc SSII.O :

BUZZ - Augmentation suite à l'approbation d'un robot chirurgical dans quatre pays nL4N40I1AE

** Flex Ltd FLEX.O :

BUZZ - Achat de Electrical Power Products pour 1,1 milliard de dollars; les actions chutent nL4N40I1D6

** Vertical Aerospace Ltd EVTL.N :

BUZZ - rebondit grâce à un financement de 850 millions de dollars nL6N40I0XJ

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Hausse suite à un rapport sur l'intensification de la production de camions lourds nL4N40I1DE

** Gevo Inc GEVO.O :

BUZZ - Hausse alors que la société envisage d'agrandir son usine d'éthanol dans le Dakota du Nord nL4N40I1DW

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

BUZZ - Hausse suite au placement de Cascadia et à la conclusion d'un accord d'exploration au Yukon nL4N40I1G5

** ProPetro Holding Corp PUMP.N :

BUZZ - Gains après que BofA ait commencé à couvrir l'action avec une note d'achat nL4N40I1HE

** Blackstone Inc BX.N : ** KKR & Co Inc KKR.N : ** Apollo Global Management Inc APO.N : ** Carlyle Group Inc CG.O :

BUZZ - Les gestionnaires d'actifs profitent de l'ouverture du marché 401(k) de 10,1 trillions de dollars aux fonds privés

nL4N40I1HN

** MakeMyTrip Ltd MMYT.O :

BUZZ - Glissement après que Morpheus Research ait révélé une position courte nL6N40I119

** Kezar Life Sciences Inc KZR.O :

BUZZ - Gains sur l'accord de rachat d'Aurinia nL4N40I1I7