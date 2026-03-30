Prison avec sursis requise contre l'animateur Laurent Boyer jugé pour des violences conjugales

L'animateur Laurent Boyer et son avocate Marie-Alix Canu-Bernard arrivent au Tribunal de Paris le 30 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Une peine de huit mois de prison avec sursis a été requise lundi contre l'animateur Laurent Boyer, jugé à Paris pour des violences conjugales et des atteintes à la vie privée commises sur son ex-compagne.

Le procureur a demandé de prononcer un sursis probatoire pendant trois ans, qui comprenne une obligation de suivre des soins, notamment psychologiques. Il a aussi requis une amende de 5.000 euros.

Le jugement sera rendu le 11 mai.

L'ancien animateur phare de M6 , aujourd'hui âgé de 68 ans et suspendu d'antenne à la radio RTL en raison de l'affaire, comparaissait pour avoir commis des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne ainsi que pour avoir usurpé son identité sur les réseaux sociaux et posté des photos d'elle quasi-dénudée.

L'avocate de la plaignante, Me Manon François, a souligné en particulier l'accumulation de "termes outrageants, humiliants, dégradants" pendant quatre ans et évoqué un "comportement au bord du harcèlement".

A la barre, Laurent Boyer, pantalon en cuir noir et redingote, conteste les faits reprochés, tout en tenant des propos décousus et parfois incompréhensibles, sur un débit saccadé. Il a été diagnostiqué comme étant hyperactif selon une expertise médicale évoquée à l'audience.

"J'étais fou amoureux, c'était la femme de ma vie", dit-il, avant d'ajouter "c'est la femme de ma mort", reprenant une phrase du chanteur Claude Nougaro. "Je suis passionné dans tout ce que je fais", confie-t-il encore, se disant "effondré" par les accusations.

Interrogé sur un épisode survenu lors d'un soir de réveillon, au cours duquel il aurait craché sur son ex-compagne et l'aurait bousculée parce qu'elle écrivait un SMS à quelqu'un, il répond ne pas avoir ce souvenir et se rappelle à l'inverse "d'un moment absolument merveilleux".

"A force de me pousser à bout, par la parole, par des invectives de vocabulaire, par une façon d'amener les choses qui fait qu'on trouve qu'on est abusé, le langage intuitif arrive assez rapidement", concède-t-il ensuite, reconnaissant aussi plus tard que dans la jalousie, "on voudrait que l'autre vous appartienne".

Son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, a plaidé la relaxe, décrivant une relation "pas apaisée", "compliquée", et observant que la plaignante maltraitait aussi parfois verbalement son client.

Laurent Boyer a animé plusieurs émissions sur M6 où il a officié pendant plus de vingt ans jusqu'en 2010, dont "Graines de star", "Nos meilleurs moments", ou "Fréquenstar".

A partir de 2011, il a présenté l'émission "Midi en France", une quotidienne en direct et itinérante au coeur des régions sur France 3, et a fait partie des animateurs ayant présenté des éditions du Téléthon.

Il a ensuite adapté son programme "Fréquenstar" pour RTL.