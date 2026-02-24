 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Advanced Micro Devices, Constellation Energy, NRG Energy
Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative

24 février - Les actions américaines étaient sur la voie d'une reprise modeste mardi après une chute vertigineuse lors de la session précédente, sur fond de nervosité du marché concernant les politiques tarifaires changeantes du président Donald Trump et les préoccupations croissantes concernant les perturbations de l'intelligence artificielle. .N

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Glisse après des prévisions de revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre nL6N3ZK0LC

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, le lingot chutant à cause d'un dollar plus fort, les investisseurs réservant leurs profits

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels solides

** Vir Biotechnology Inc VIR.O :

BUZZ - S'envole après un dépassement des prévisions de résultats du T4 et une collaboration avec Astellas

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - S'envole grâce à des perspectives de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL6N3ZK0P6

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - Glisse après avoir lancé une offre d'actions et de convertibles de 800 millions de dollars nL6N3ZK0OW

** Armstrong World Industries Inc AWI.N :

BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour 2026 nL4N3ZK0Z1

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Les actions bondissent suite à un accord de 60 milliards de dollars sur les puces Meta nL4N3ZK10W

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé la valeur de l'action à "surpondérer" nL6N3ZK0S4

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Chute après des prévisions de chiffre d'affaires du premier trimestre inférieures aux estimations nL6N3ZK0RG

** AES Corp AES.N :

BUZZ - En hausse après les accords sur les centres de données de Google nL6N3ZK0S8

** PPL Corp PPL.N :

BUZZ - En hausse après la vente de 1 milliard de dollars d'unités d'actions de la société de services publics et un relèvement de la note par Wall Street nL6N3ZK0SJ

** Construction Partners Inc ROAD.O :

BUZZ - BofA relève le PT de Construction Partners en raison de sa solidité opérationnelle nL4N3ZK14C

** Blue Owl Capital Inc OWL.N :

BUZZ - Baisse après que la Deutsche Bank ait dégradé le titre nL4N3ZJ16U

** Palvella Therapeutics Inc PVLA.O :

BUZZ - Bondit après que le traitement d'une maladie rare ait montré une amélioration dans une étude de phase avancée

** Constellation Energy Corp CEG.O :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du quatrième trimestre nL4N3ZK14P

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour l'ensemble de l'année nL6N3ZK0SS

** Thermon Group Holdings Inc THR.N :

BUZZ - Hausse après l'accord de rachat de 2,2 milliards de dollars de CECO nL6N3ZK0RQ

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Chute après que le rapport indique que Novo va réduire les prix d'Ozempic et de Wegovy aux Etats-Unis

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Remontée après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL4N3ZK172

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Hausse après un partenariat avec Anthropic

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Citigroup initie la couverture de Bloom Energy avec une note 'neutre' nL4N3ZK13K

** Larimar Therapeutics Inc LRMR.O :

BUZZ - Bondit grâce à l'étiquette "percée" de la FDA pour une thérapie contre les troubles neurologiques nL4N3ZK19H

** Genuine Parts Co GPC.N :

BUZZ - Remontée après que Raymond James ait porté la note à "achat fort" nL4N3ZK1A7

