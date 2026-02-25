Fnac Darty finit 2025 dans le rouge, pénalisé par Nature et Découvertes

Le groupe Fnac Darty, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky veut prendre le contrôle majoritaire via une offre publique d'achat (OPA), est tombé dans le rouge en 2025, pénalisé notamment par les pertes de Nature et Découvertes, qu'il cherche à vendre.

Le spécialiste du matériel électroménager, électronique et des produits culturels a enregistré une perte de 146 millions d'euros, qui s'explique aussi par des dépréciations comptables, essentiellement en Belgique, selon un communiqué publié mercredi.

En 2024, il avait dégagé un bénéfice net de 26 millions d'euros.

Son chiffre d'affaires a grimpé de 25% à 10,3 milliards d'euros du fait de l'intégration de l'italien Unieuro, racheté fin 2024.

Hors effets de change et à nombre de magasins comparable, les ventes sont en revanche quasiment stables (+0,7%), dans un "contexte de consommation difficile en France", a indiqué le DG du groupe Enrique Martinez, cité dans le communiqué.

Fnac Darty, dont l'activité est traditionnellement plus forte au second semestre, a enregistré une performance "décevante" en décembre dans l'Hexagone, avec des ventes en recul de 0,6% au quatrième trimestre sur un an, en données comparables. La France représente 60% du chiffre d'affaires du groupe.

"On avait bien réussi le mois de novembre avec" les opérations promotionnelles comme le Black Friday, mais les consommateurs se sont montrés plus prudents pendant les fêtes, a expliqué à l'AFP M. Martinez.

A l'inverse, les ventes ont progressé (+1%) au quatrième trimestre dans "le reste de l'Europe", tirées par le Portugal et l'Espagne.

La perte nette en 2025 tient compte des activités abandonnées, comme Nature et Découvertes, enseigne de bien-être en difficulté dont le groupe a annoncé vouloir se séparer le mois dernier.

- Coupe du monde -

Le plan de redressement de Nature et Découvertes "n'a malheureusement pas eu les résultats escomptés", a justifié mercredi le directeur financier de Fnac Darty, Jean-Brieuc Le Tinier, lors d'une présentation en ligne des résultats, refusant de détailler les "premières marques d'intérêt" déjà "reçues".

Egalement à l'origine de la perte nette: des dépréciations comptables, essentiellement en Belgique, a précisé le groupe à l'AFP.

En excluant activités abandonnées et éléments comptables, le groupe revendique un bénéfice net "ajusté" de 28 millions d'euros en 2025.

En 2026, Fnac Darty mise sur un marché "légèrement plus porteur" notamment avec la Coupe du monde de foot, qui a "toujours un impact sur les marchés électroniques" et l'achat de téléviseurs, ainsi que sur la reprise de l'activité immobilière, qui favorise l'électroménager, selon M. Martinez.

En outre, le directeur général de Fnac Darty anticipe la progression de "deux indicateurs clé", le taux de marge opérationnelle courante et le flux de trésorerie opérationnel.

Le groupe confirme par ailleurs les objectifs de son plan stratégique à horizon 2030, misant sur le développement des services, notamment via les contrats d'entretien et de réparation tels que Darty Max.

Il vise ainsi 4 millions d'abonnés "tous services confondus", contre 2,4 millions à fin 2025.

"Intéressé" par le "marché de l'énergie", le groupe envisageait de racheter Engie Home Services, filiale d'Engie chargée de l'installation, de l'entretien et du dépannage des appareils de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude, mais il "n'a pas été retenu" par l'énergéticien, a déploré auprès de l'AFP Enrique Martinez.

Le projet d'OPA de Daniel Kretinsky, annoncé en janvier, doit permettre au milliardaire tchèque de prendre le contrôle majoritaire du groupe français, dont il est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%, et sur lequel planaît l'ombre d'un actionnaire indirect chinois ces derniers mois.

Le distributeur allemand Ceconomy, deuxième actionnaire du groupe, est en effet en cours de rachat par le géant chinois de l'e-commerce JD.com.

La société EP Group, contrôlée par M. Kretinsky, propose un prix de 36 euros par action, valorisant Fnac Darty à plus d'un milliard d'euros. Mercredi, l'action de Fnac Darty a terminé en faible baisse, à 35,35 euros.

Issu de la fusion en 2016 des librairies Fnac et du distributeur de produits électroniques et électroménagers Darty, le groupe est présent dans 14 pays à travers plus de 1.500 magasins.