En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

"Nous ressentons votre douleur. Nous partageons votre chagrin. L'Inde se tient au côté d'Israël, fermement, avec une conviction totale, en ce moment et au-delà", a-t-il déclaré à la Knesset, le Parlement israélien, ajoutant qu'"aucune cause ne pouvait justifier le meurtre de civils".

Sans mentionner le sort des Palestiniens de Gaza, pris dans une dévastatrice guerre entre Israël et le Hamas, il a affiché mercredi le "soutien ferme" de l'Inde à "une paix juste et durable pour tous les peuples de la région", passant par une résolution de la question palestinienne.

Il s'agit du deuxième déplacement en Israël, en tant que Premier ministre, de M. Modi, accueilli à l'aéroport par son homologue Benjamin Netanyahu.

La croissance économique rapide de l'Inde et la "puissance de l'innovation" israélienne forment une "base naturelle" pour de futurs partenariats, a également insisté dans son discours M. Modi.

Ces dernières années, New Delhi a progressivement renforcé son partenariat avec Israël dans les domaines de la défense, de l'agriculture, de la technologie et de la cybersécurité. Parallèlement, dans un Moyen-Orient actuellement sous forte tension, l'Inde maintient des relations solides avec les pays du Golfe et l'Iran, ennemi juré d'Israël.

A l'annonce de cette visite, M. Netanyahu avait de son côté souhaité que cette "relation spéciale" s'inscrive dans le cadre de "nouvelles alliances" face à des ennemis communs "radicaux".

- "Amis" -

La visite de M. Modi débute deux jours après l'ouverture de discussions à New Delhi en vue d'un accord de libre-échange entre les deux pays, selon le gouvernement indien, qui a chiffré à 3,62 milliards de dollars la valeur du commerce bilatéral pour l'année fiscale 2024-2025.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu arrive à l'aéroport de Ben Gourion près de Tel Aviv pour recevoir son homologue indien Narendra Modi, le 26 février 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

L'Inde et Israël entretiennent des relations diplomatiques officielles depuis 1992. Les deux pays ont resserré leurs liens après l'arrivée au pouvoir de M. Modi, un ultranationaliste hindou, en 2014.

Ce dernier avait effectué une première visite en Israël en 2017, avant que M. Netanyahu ne se rende en Inde l'année suivante.

Solidement ancrés à droite, les deux hommes se considèrent comme des "amis".

L'attaque du Hamas "a été accueillie en Inde avec choc et horreur, et c'est pourquoi le soutien à Israël a été rapide, instantané et immense", relève Ashok Malik, du centre de réflexion Asia Group basé à New Delhi.

Quelques mois après sa dernière visite en Israël, M. Modi s'était rendu à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée.

En Inde, ce nouveau déplacement a suscité des critiques.

Sur X, l'influente figure du Parti du Congrès Priyanka Gandhi - soeur du chef de l'opposition, Rahul Gandhi - avait dit espérer que M. Modi "mentionnerait le meurtre de milliers d'hommes, femmes et enfants innocents à Gaza" devant le parlement israélien.

Pays le plus peuplé au monde, l'Inde compte 1,4 milliard d'habitants, majoritairement hindous, sa population musulmane étant estimée à quelque 220 millions de personnes.

Le géant indien Adani gère le port israélien méditerranéen de Haïfa, et l'armée indienne est équipée de drones israéliens, qu'elle a largement utilisés lors de sa confrontation militaire avec le Pakistan en 2025.

L'Inde pilote parallèlement en Iran le projet de port de Chabahar, sur la route commerciale de l'Afghanistan.