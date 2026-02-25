Colombie: saisie à Bogota d'explosifs appartenant à une guérilla, en amont des élections

Photo distribuée par le service de presse de l'armée colombienne montrant le matériel saisi dans un dépôt à Bogota, le 25 février 2026 ( Colombian army / Handout )

Les autorités colombiennes ont perquisitionné mercredi à Bogota une cache de la guérilla de l'ELN, destinée à la fabrication d'explosifs pouvant conduire selon elles à des "actions terroristes" lors des élections de cette année.

Le pays doit élire de nouveaux parlementaires ainsi que le successeur du président de gauche Gustavo Petro, lors de scrutins marqués par la pression de divers groupes armés dans le pays et par l'assassinat en 2025 à Bogota du sénateur de droite et prétendant à la présidentielle Miguel Uribe.

Les législatives sont prévues le 8 mars, et la présidentielle le 31 mai.

L'ELN (Armée de libération nationale) a annoncé lundi un cessez-le-feu unilatéral pour les élections. Cette guérilla décrète généralement des trêves temporaires en période électorale, ainsi que lors des fêtes de fin d'année.

Le dépôt perquisitionné mercredi avait la capacité de fabriquer près de 70 engins explosifs, a indiqué le ministre colombien de la Défense, Pedro Sanchez, dans une publication sur X montrant les mortiers et munitions saisis.

"Ces engins pourraient être utilisés à des fins d'actions terroristes pendant la journée électorale", a-t-il affirmé en évoquant un "plan" de l'ELN.

Les autorités ont arrêté deux personnes lors de cette perquisition dans le sud de la capitale, à laquelle ont participé des groupes d'élite.

L'opération a été menée conjointement par l'armée, la police et l'Agence antidrogue américaine (DEA), a indiqué le ministre.

"Nous ne permettrons pas que les criminels intimident la démocratie ni que la peur réduise le vote au silence", a affirmé M. Sanchez.

Selon un rapport du Bureau de la Défenseure du peuple, organisme public chargé de veiller au respect des droits humains en Colombie, l'ELN constitue une "source de menace" pour des élections libres, en particulier dans les zones rurales où l'Etat est peu présent.

Parmi les groupes armés mentionnés par cet organisme figurent également le Clan del Golfo, principal cartel de drogue Colombie, ainsi que des factions dissidentes de l'ancienne guérilla des Farc qui ont rejeté l'accord de paix de 2016.

En amont des élections, l'organisme a recensé 457 menaces de mort contre des dirigeants politiques ou issus de la société civile.

Les candidats sont sous la menace de violences dans 130 localités, soit près du tiers du pays, a récemment averti la Mission d'observation électorale.