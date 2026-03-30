LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Actions du secteur de l'énergie, mineurs, Sysco

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* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les actions américaines ont augmenté lundi après que les indices aient enregistré des baisses importantes lors de la session précédente, suite aux commentaires du président Donald Trump sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, alors que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** Devon Energy Corp DVN.N : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit

nL4N40I0MT

** Alcoa Corp AA.N : ** Century Aluminum Co CENX.O : ** Kaiser Aluminum Corp KALU.O :

BUZZ - Les producteurs d'aluminium augmentent alors que le métal atteint son plus haut niveau depuis 4 ans en raison des craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient

nL6N40I0OT

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que les prix du lingot sont en hausse nL4N40I0U4

** Sysco Corp SYY.N :

BUZZ - Baisse sur l'accord de 29 milliards de dollars pour Jetro Restaurant Depot nL6N40I0RC

** Zymeworks Inc ZYME.O :

BUZZ - Hausse du titre alors qu'un médicament contre le cancer de l'ovaire obtient le statut de procédure accélérée de la FDA nL4N40I0RM

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Un cabinet d'avocats enquête sur des allégations de vente à découvert chez ADMA Biologics; les actions sont en hausse nL4N40I0SO

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Hausse du titre alors que l'entreprise commence les essais préliminaires d'une combinaison de médicaments contre le cancer nL4N40I0TY

** Aptiv PLC APTV.N : ** Adient PLC ADNT.N : ** Autoliv Inc ALV.N :

BUZZ - Barclays réduit ses objectifs de cours sur les fournisseurs américains de pièces détachées automobiles en raison d'un fléchissement de la demande nL4N40I0XP

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Hausse du titre alors que la FDA approuve un nouveau système de gestion des fluides pour l'urologie nL4N40I0UL