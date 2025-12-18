information fournie par Reuters • 18/12/2025 à 15:12

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Accenture, Darden Restaurants, Howard Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé jeudi avant un rapport clé sur l'inflation qui pourrait donner un aperçu de l'impact des tarifs douaniers sur les pressions sur les prix, tandis que les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont brièvement apaisé les inquiétudes concernant les valorisations du secteur technologique. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - S'envole après des résultats optimistes sur la demande de puces d'intelligence artificielle en plein essor

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la FTC enquête sur l'outil d'intelligence artificielle de la société concernant les disparités de prix nL6N3XO0IC

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - L'action monte après qu'Elliott a pris une participation de plus d'un milliard de dollars nL6N3XO0MV

** Constellation Energy Corp CEG.O :

** Vistra Corp VST.N :

** Talen Energy Corp TLN.O :

BUZZ - Les producteurs d'électricité augmentent après que les prix de la vente aux enchères PJM ont atteint un niveau record nL4N3XO0PQ

** Birkenstock Holding PLC BIRK.N :

BUZZ - Baisse après que les prévisions de bénéfices annuels ont été inférieures aux estimations nL6N3XO0OS

** Medline Inc MDLN.O :

BUZZ - Baisse un jour après des débuts en fanfare sur le Nasdaq nL6N3XO0OD

** Insmed Inc INSM.O :

BUZZ - Plonge après un échec sur un médicament pour les sinus nL6N3XO0NU

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause de la fermeté du dollar avant les données sur l'inflation américaine

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent suite à la baisse des prix du lingot nL4N3XO0T4

** Shake Shack Inc SHAK.N :

BUZZ - En hausse après que J.P.Morgan a reclassé l'action à "neutre" nL6N3XO0QV

** Cronos Group Inc CRON.O :

** Aurora Cannabis Inc ACB.O :

** Tilray Brands Inc TLRY.O : ** Canopy Growth Corp CGC.O :

BUZZ - Les valeurs du cannabis se redressent sur les attentes d'un assouplissement de la part de Trump nL6N3XO0RD

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - BMO relève la note de Merck à "surperformer" en raison de nombreux catalyseurs à venir nL6N3XO0R0

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

BUZZ - L'accord de fusion de 6 milliards de dollars avec l'entreprise d'énergie de fusion TAE fait bondir l'action

** Glacier Bancorp Inc GBCI.N :

BUZZ - Monte après que Piper Sandler a relevé le titre à "surpondérer" nL4N3XO0QY

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - La demande d'intelligence artificielle pousse le chiffre d'affaires du T1 au-delà des attentes nL6N3XO0RS

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Prolonge ses gains après l'annonce de la location d'un premier centre de données nL4N3XO0VK

** Darden Restaurants Inc DRI.N :

BUZZ - Monte après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N3XO0SP

** Lennar Corp LEN.N :

BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit leurs objectifs de cours après les résultats du 4ème trimestre

** Evergy Inc EVRG.O :

BUZZ - Les courtiers abaissent la note d'Evergy à "neutre" et réduisent les objectifs de cours; les actions chutent

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Le titre monte après que le chiffre d'affaires du T4 a bondi et que la perte s'est réduite nL4N3XO0YH

** Sherwin-Williams Co SHW.N : ** PPG Industries Inc PPG.N :

BUZZ - Citi relève la note de Sherwin-Williams et augmente l'objectif de cours de PPG Industries nL4N3XO0XM

** Motorola Solutions Inc MSI.N :

BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Motorola Solutions à "surpondérer" nL6N3XO0SX

** Howard Hughes Holdings Inc HHH.N :

BUZZ - Les actions augmentent après l'annonce de l'achat de Vantage pour 2,1 milliards de dollars nL6N3XO0TA

** Spire Global Inc SPIR.N :

BUZZ - Le titre grimpe après avoir obtenu un contrat de l'Agence de défense antimissile nL6N3XO0T7

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent l'objectif de cours d'Albemarle sur la base d'une demande accrue de systèmes de stockage d'énergie nL6N3XO0RV

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - Le titre chute après un repli du bénéfice et du chiffre d'affaires trimestriels nL6N3W10LV

** PayPal Holdings Inc PYPL.O :

BUZZ - Chute après que Morgan Stanley a réduit sa pondération à "sous-pondération" nL6N3XO0TD

** CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 30 millions de dollars et un accord avec GSK nL6N3XO0UO

** Kemper Corp KMPR.N :

BUZZ - Recule après que William Blair a rétrogradé l'action à "sous-performance" nL6N3XO0V5

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - S'envole après avoir confirmé l'activation de son pipeline nL6N3XO0VH

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à un contrat supplémentaire de 10 millions de dollars nL6N3XO0W2