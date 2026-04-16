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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Abbott, PepsiCo, Blue Owl
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en hausse jeudi, grâce à l'espoir que le pire du conflit au Moyen-Orient soit passé , tandis qu'une vague de bénéfices solides a apaisé les inquiétudes concernant la santé de l'économie. .N

** Brown-Forman Corp BFb.N :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une offre de rachat de Sazerac pour 15 milliards de dollars nL6N40Z0LR

** QVC Group Inc QVCGA.O :

BUZZ - plonge après le dépôt d'une demande de protection contre la faillite nL4N40Z0T0

** Travelers Companies Inc TRV.N :

BUZZ - annonce d'une augmentation du chiffre d'affaires dans les résultats à paraître jeudi nL6N40Y181

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - Le titre oscille après avoir maintenu ses prévisions annuelles malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au T1 nL4N40Z0XJ

** Hims & Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Hausse suite à la décision de la FDA d'assouplir les restrictions sur les peptides nL4N40Z0V0

** Hamilton Lane Inc HLNE.O :

BUZZ - Les actions grimpent après que J.P. Morgan les ait relevées à "surpondérer" nL6N3ZJ0AZ

** Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM.N :

BUZZ - Les actions de TSMC cotées en bourse montent après des prévisions de revenus record pour le deuxième trimestre

nL6N40Z0NU

** Southern First Bancshares Inc SFST.O :

BUZZ - baisse suite à une vente d'actions d'environ 57 millions de dollars nL6N40Z0P0

** Aligos Therapeutics Inc ALGS.O :

BUZZ - Le titre bondit après un accord de licence de 445 millions de dollars en Chine pour un médicament contre l'hépatite B nL4N40Z0YH

** Madison Air Solutions Corp MAIR.N :

BUZZ - Prêt pour ses débuts à New York après la plus grande introduction en bourse américaine de 2026 nL6N40Z0Q3

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Hausse après les données hebdomadaires sur les prescriptions de pilules contre l'obésité nL8N40Z0OQ

** Gevo Inc GEVO.O :

BUZZ - chute après avoir retiré sa demande de prêt au DOE

nL6N40Z0PI

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - En hausse; MoffettNathanson augmente l'objectif de cours nL4N40Z12W

** Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N :

BUZZ - Gains après une hausse des bénéfices au 1er trimestre

nL4N40Z15P

** HIVE Digital Technologies Inc HIVE.O :

BUZZ - baisse après l'annonce d'un accord de dette échangeable nL6N40Z0RF

​** CarMax Inc KMX.N : BUZZ - Barclays réduit l'objectif de cours de CarMax, signale une demande inégale et des risques d'exécution nL4N40Z16V

** Myseum Inc MYSE.O :

BUZZ - Le titre remonte après le changement de nom en Myseum.AI nL6N40Z0SC

** Abbott Laboratories Inc ABT.N :

BUZZ - baisse après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL4N40Z18U

** Blue Owl Capital Corp OWL.N :

BUZZ - Gains suite à l'annonce d'un accord obligataire de 400 millions de dollars avec PIMCO nL6N40Z0SQ

** Qualcomm Inc QCOM.O :

BUZZ - JP Morgan passe à 'neutre' sur les vents contraires de la mémoire, les actions chutent nL6N40Z0TH

** Adlai Nortye Ltd ANL.O :

BUZZ - L'action monte en flèche après un financement par actions de 150 millions de dollars nL6N40Z0SY

** Corning Inc GLW.N : ** Fabrinet FN.N :

BUZZ - Chute après la révision à la baisse de la note de J.P. Morgan nL6N40Z0UE

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
95,460 USD NYSE -5,98%
ALIGOS THERAPT
7,6600 USD NASDAQ +3,23%
BLUE OWL CAP RG-A
9,640 USD NYSE -2,87%
CARMAX
40,490 USD NYSE 0,00%
CORNING INC
166,030 USD NYSE -1,32%
FABRINET
672,410 USD NYSE -2,00%
GEVO
1,7200 USD NASDAQ -14,00%
HAMILTON LANE-A
104,1700 USD NASDAQ -0,90%
HIMS&HERS HLTH RG-A
26,990 USD NYSE +10,61%
META PLATFORMS
676,8700 USD NASDAQ +0,79%
NORDISK SP ADR-B
40,920 USD NYSE +0,28%
PEPSICO
158,3800 USD NASDAQ +2,28%
QUALCOMM
134,4700 USD NASDAQ +1,07%
QVC GROUP RG-A
0,7916 USD NASDAQ -68,96%
SOUTHERN FIRST
55,1200 USD NASDAQ -6,37%
TRAVELERS COS
298,800 USD NYSE -0,20%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
363,280 USD NYSE -3,19%
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