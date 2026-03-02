 Aller au contenu principal
Les actions américaines du secteur de l'énergie bondissent après que la guerre au Moyen-Orient a entraîné une hausse du prix du pétrole
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, suivant les prix du brut suite à la guerre au Moyen-Orient O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 13% pour atteindre 82,37 dollars le baril, son plus haut niveau depuis janvier 2025, avant de reculer pour s'échanger à 79,39 dollars le baril à 08h57 GMT

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a atteint son plus haut niveau intrajournalier de 75,33 dollars, en hausse de plus de 12 % et au plus haut depuis juin

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en hausse de 5,9% et 4,1%, respectivement

** Baker Hughes BKR.O gagne 5,6%, Conocophillips COP.N gagne 6,2%

** SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N , Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 6% à 7,5%

** Les fournisseurs de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N gagnent respectivement 5,7 % et 4,3 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
65,2600 USD NASDAQ +0,55%
CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
CONOCOPHILLIPS
113,460 USD NYSE +2,49%
COTERRA ENERGY
30,615 USD NYSE +2,02%
DEVON ENERGY
43,550 USD NYSE +2,09%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE +2,71%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
36,000 USD NYSE +0,78%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
198,230 USD NYSE -1,42%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
Pétrole Brent
78,87 USD Ice Europ +8,76%
Pétrole WTI
72,23 USD Ice Europ +7,44%
SLB
51,345 USD NYSE -0,30%
SM ENERGY
23,135 USD NYSE +9,49%
VALERO ENERGY
204,770 USD NYSE +0,49%
