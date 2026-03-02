Les actions américaines du secteur de l'énergie bondissent après que la guerre au Moyen-Orient a entraîné une hausse du prix du pétrole

2 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, suivant les prix du brut suite à la guerre au Moyen-Orient O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 13% pour atteindre 82,37 dollars le baril, son plus haut niveau depuis janvier 2025, avant de reculer pour s'échanger à 79,39 dollars le baril à 08h57 GMT

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a atteint son plus haut niveau intrajournalier de 75,33 dollars, en hausse de plus de 12 % et au plus haut depuis juin

** Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en hausse de 5,9% et 4,1%, respectivement

** Baker Hughes BKR.O gagne 5,6%, Conocophillips COP.N gagne 6,2%

** SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N , Coterra Energy CTRA.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 6% à 7,5%

** Les fournisseurs de services pétroliers Halliburton

HAL.N et SLB SLB.N gagnent respectivement 5,7 % et 4,3 %