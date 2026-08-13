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Les actions américaines de JD.com reculent après la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 15:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

13 août - ** Les actions de JD.com cotées aux États-Unis JD.O ont reculé de 3,9% à 30,42 dollars ** JD indique que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a reculé de 2,9% à 346,4 milliards de yuans (51,37 milliards de dollars), dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 344,6 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG ** “Malgré des difficultés à court terme au niveau du chiffre d'affaires , nous avons enregistré une forte croissance de notre résultat net, marquant un tournant clair dans la trajectoire de nos bénéfices” — Sandy Xu, directeur général ** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année

(1 $ = 6,7427 yuans renminbi)

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