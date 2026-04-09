Les actions américaines dans le secteur des logiciels s'effondrent en raison de nouvelles craintes de perturbations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'effondrement dépasse les États-Unis et entraîne les valeurs européennes dans sa chute

* Wall Street repense l'une de ses opérations préférées

* Les tensions sur le crédit privé continuent d'entamer le moral des investisseurs

(Ajout de commentaires d'analystes, d'un contexte sectoriel dans les paragraphes 2-3 et 11-17; incorporation d'un graphique) par Niket Nishant et Shashwat Chauhan

Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi, les craintes de perturbations liées aux progrès de l'IA revenant sur le devant de la scène à la suite d'une récente mise à jour d'Anthropic.

Les investisseurs se sont débarrassés des actions du secteur cette année, craignant que les outils d'IA capables d'automatiser les tâches humaines ne constituent une menace existentielle pour l'industrie. L'indice S&P 500 Software and Services Index .SPLRCIS a perdu 25,5 % cette année, y compris la baisse de 2,6 % enregistrée jeudi.

L'optimisme suscité par le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, qui a stimulé l'appétit pour le risque, a maintenu les inquiétudes à l'écart mercredi. Mais la trêve semblant fragile, les inquiétudes se réaffirment rapidement.

"Nous recommençons à nous préoccuper des inquiétudes antérieures concernant les logiciels spécifiques à l'IA et au crédit privé qui reviennent sur le devant de la scène", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

En début de semaine, Anthropic a lancé un puissant modèle d'IA, , mais s'est abstenu de le diffuser à grande échelle, craignant qu'il n'expose des vulnérabilités cachées en matière de cybersécurité.

Seul un groupe d'environ 40 poids lourds de la technologie, dont Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , aurait accès au modèle "Claude Mythos" d'Anthropic.

"Si Mythos est si fort et si puissant et qu'il révèle ces vulnérabilités qui existent depuis des années, cela montre d'une part la faiblesse des logiciels actuels et d'autre part que l'IA continue de faire des progrès incroyables par rapport aux entreprises de logiciels traditionnelles", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

LA CROISSANCE EN ÉTAT DE SIÈGE

Les mouvements soulignent comment l'un des métiers préférés de Wall Street s'est transformé en un casse-tête alors que l'IA bouleverse l'industrie du logiciel.

"La question de savoir si l'IA signifie la fin de l'industrie du logiciel reste ouverte. Étant donné le dynamisme et la rapidité sans précédent de l'IA, nous ne prétendons pas avoir les réponses", a déclaré Michael Clarfeld, gestionnaire de portefeuille chez ClearBridge Investments.

Les entreprises de cybersécurité Cloudflare NET.N , Okta

OKTA.O , CrowdStrike CRWD.O et SentinelOne S.N ont chuté entre 4,9 % et 6,5 %.

Zscaler ZS.O a été l'une des plus fortes baisses du S&P 500 .SPX jeudi, perdant 8,8% après que le courtier BTIG a rétrogradé le titre de "achat" à "neutre", citant des inquiétudes sur la demande et la concurrence potentielle.

La société se négocie à 31,4 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois - près du bas de sa fourchette historique - contre un multiple de 55,4 au début de l'année, selon les données de LSEG.

Le développeur de logiciels d'entreprise Atlassian TEAM.O , le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday

WDAY.O , le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O , la société d'informatique dématérialisée Salesforce CRM.N et le parent de TurboTax Intuit INTU.O ont chuté entre 3,7 % et 6,8 %.

L'inquiétude s'étend également au crédit privé, les investisseurs examinant de près les prêts accordés aux entreprises technologiques en raison des doutes qui pèsent sur leur croissance future.

Les actions de Carlyle Group CG.O ont chuté de 1,5 %, le fonds d'intervalle de crédit privé phare de la société étant le dernier à être touché par une vague de rachats .

En Europe, SAP Global SAPG.DE , Capgemini CAPP.PA et Temenos TEMN.S ont chuté de 3 à 7 %.