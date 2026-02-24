Les actions américaines dans le secteur des logiciels grimpent, l'annonce de l'Anthropic suscitant une vague de soulagement

Les actions des sociétés américaines de logiciels qui ont conclu des partenariats avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic ont contribué mardi à un rebond dans le secteur qui a été frappé par les craintes concernant l'impact perturbateur de l'intelligence artificielle.

Anthropic a déclaré qu'elle développait de nouveaux outils, les "plug-ins", avec ses partenaires qui pourraient aider la banque d'investissement, la gestion de patrimoine et les tâches RH, y compris l'examen des transactions, l'analyse des portefeuilles et l'élaboration de documents pour les nouveaux employés qui reflètent le ton et les politiques d'une marque.

Les actions de ses partenaires, notamment LSEG LSEG.L , FactSet FDS.N , Slack de Salesforce CRM.O et DocuSign

DOCU.O , ont grimpé de 0,4 % à 5,3 %.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a également progressé de 1,4% et l'iShares Expanded Tech-Software Sector ETF IGV.Z a bondi de 2,4%.

L'indice des logiciels a touché un plus bas de 10 mois lundi après que Citrini Research a présenté un scénario 2028 dans lequel le chômage augmente à 10,2%, déclenché par des licenciements alors que l'IA élimine rapidement les applications logicielles et de livraison.

"Les actions du secteur des logiciels, et en particulier l'IGV, sont massivement survendues. Par conséquent, toute nouvelle supplémentaire concernant d'autres perturbations est comme si l'on arrivait à un point où tout est déjà intégré dans les prix", a déclaré Dennis Dick, stratège en chef du marché chez Stock Trader Network.

"Certaines de ces perturbations ne sont pas imminentes et beaucoup d'entre elles ne se produiront probablement pas avant plusieurs années. C'est ce que nous dit le marché aujourd'hui."

Au début du mois, un effondrement d'une semaine a fait disparaître environ 1 000 milliards de dollars de valeur marchande à Wall Street. Les analystes l'ont baptisé "Software-mageddon" et ont touché des secteurs couvrant des logiciels aux entreprises de logistique, des deux côtés de l'Atlantique et de l'Inde.

Anthropic a déclaré lundi que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation utilisé sur les systèmes IBM, ce qui a entraîné la plus forte baisse quotidienne des actions de la société patrimoniale

IBM.N depuis plus de 25 ans. Les actions d'IBM ont augmenté de 3,5 % mardi.

Le logiciel de préparation d'impôts Intuit INTU.O a gagné 2,8 % et le fournisseur de solutions d'intelligence artificielle Intapp INTA.O a grimpé de 7,1 % après que les entreprises ont annoncé des partenariats distincts avec Anthropic mardi.