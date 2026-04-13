Les actions américaines dans le secteur de l'énergie progressent grâce à la hausse de plus de 7 % des prix du pétrole

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13 avril - ** Les actions des entreprises américaines du secteur de l'énergie augmentent avant bourse, alors que les prix du pétrole augmentent après l'échec des négociations au Moyen-Orient et l'imminence d'un blocus naval

** Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril alors que la marine américaine se prépare à bloquer les navires en provenance et à destination de l'Iran via le détroit d'Ormuz, une mesure qui pourrait restreindre les exportations de pétrole iranien, après que Washington et Téhéran aient échoué à conclure un accord pour mettre fin à la guerre

** Les actions des majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 2,7 % et 2,3 %

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips COP.N progressent de 3,2% à 4,1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N gagne 2,1% et SLB SLB.N gagne environ 1,2%