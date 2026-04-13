 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie progressent grâce à la hausse de plus de 7 % des prix du pétrole
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions des entreprises américaines du secteur de l'énergie augmentent avant bourse, alors que les prix du pétrole augmentent après l'échec des négociations au Moyen-Orient et l'imminence d'un blocus naval

** Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril alors que la marine américaine se prépare à bloquer les navires en provenance et à destination de l'Iran via le détroit d'Ormuz, une mesure qui pourrait restreindre les exportations de pétrole iranien, après que Washington et Téhéran aient échoué à conclure un accord pour mettre fin à la guerre

** Les actions des majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentent respectivement de 2,7 % et 2,3 %

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips COP.N progressent de 3,2% à 4,1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N gagne 2,1% et SLB SLB.N gagne environ 1,2%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
188,540 USD NYSE -0,89%
CONOCOPHILLIPS
122,555 USD NYSE -0,74%
DEVON ENERGY
47,790 USD NYSE -0,23%
DIAMONDBACK ENG
188,2050 USD NASDAQ +1,02%
EXXON MOBIL
152,315 USD NYSE -1,76%
Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
37,590 USD NYSE -0,19%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,000 USD NYSE -0,89%
Pétrole Brent
102,83 USD Ice Europ +8,92%
Pétrole WTI
104,48 USD Ice Europ +9,29%
SLB
51,940 USD NYSE -1,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank