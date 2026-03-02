Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain après la flambée du pétrole due au conflit au Moyen-Orient

(Mises à jour)

2 mars - ** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY a augmenté de 1,4%, suivant la hausse des prix du brut due à un nouveau conflit au Moyen-Orient O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 13 % pour atteindre 82,37 $ le baril, le plus haut depuis janvier 2025, avant de reculer à 77,82 $ le baril ** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a grimpé de plus de 12 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 75,33 $ le baril, son plus haut niveau depuis juin; dernière hausse de 5,7 % à 70,88 $

** Piper Sandler indique que certains investisseurs s'attendent à ce que le rallye s'estompe, mais il pense que les risques d'approvisionnement liés à l'escalade maintiendront une pression à la hausse sur les valeurs pétrolières et énergétiques et réduiront la possibilité d'une faiblesse des prix en 2026 ** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse de 1 % et 1,3 % respectivement

** Marathon Petroleum MPC.N , Valero Energy VLO.N , ONEOK

OKE.N et Conocophillips COP.N en hausse de 3 % à 4,6 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les fournisseurs de services pétroliers Halliburton

HAL.N en hausse de 1,3 % et SLB SLB.N enlégère hausse

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,4%