Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain après la flambée du pétrole due au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY a augmenté de 1,4%, suivant la hausse des prix du brut due à un nouveau conflit au Moyen-Orient O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont augmenté de 13 % pour atteindre 82,37 $ le baril, le plus haut depuis janvier 2025, avant de reculer à 77,82 $ le baril ** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a grimpé de plus de 12 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 75,33 $ le baril, son plus haut niveau depuis juin; dernière hausse de 5,7 % à 70,88 $

** Piper Sandler indique que certains investisseurs s'attendent à ce que le rallye s'estompe, mais il pense que les risques d'approvisionnement liés à l'escalade maintiendront une pression à la hausse sur les valeurs pétrolières et énergétiques et réduiront la possibilité d'une faiblesse des prix en 2026 ** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse de 1 % et 1,3 % respectivement

** Marathon Petroleum MPC.N , Valero Energy VLO.N , ONEOK

OKE.N et Conocophillips COP.N en hausse de 3 % à 4,6 %; parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les fournisseurs de services pétroliers Halliburton

HAL.N en hausse de 1,3 % et SLB SLB.N enlégère hausse

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 2,4%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
64,9500 USD NASDAQ -0,48%
CHEVRON
188,170 USD NYSE +0,76%
CONOCOPHILLIPS
116,050 USD NYSE +2,28%
COTERRA ENERGY
31,130 USD NYSE +1,68%
DEVON ENERGY
44,330 USD NYSE +1,79%
EXXON MOBIL
153,580 USD NYSE +0,65%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,955 USD NYSE -0,12%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
207,600 USD NYSE +4,73%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,650 USD NYSE +1,04%
ONEOK
85,570 USD NYSE +3,37%
PHILLIPS 66
157,440 USD NYSE +2,06%
Pétrole Brent
77,37 USD Ice Europ +6,69%
Pétrole WTI
70,87 USD Ice Europ +5,41%
SLB
50,900 USD NYSE -0,87%
SM ENERGY
23,750 USD NYSE +2,66%
VALERO ENERGY
211,100 USD NYSE +3,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
