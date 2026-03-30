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Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines augmentent avant la mise sur le marché, en raison de la hausse des prix du brut ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en passe d'enregistrer une hausse mensuelle record , en hausse de 2,8 % à 115,72 $/baril, tandis que le West Texas Intermediate CLc1 gagne 1,6 % à 101,23 $/baril

** Les Houthis du Yémen ont lancé leurs premières attaques contre Israël ce week-end, aggravant la guerre au Moyen-Orient

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse d'environ 1,5% chacun

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N , APA Corp

APA.O et EOG Resources EOG.N gagnent entre 1,3 % et 2,4 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O gagne 1,4% et SLB SLB.N gagne 1,6%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N gagne 1,4% et Valero Energy VLO.N augmente de 2,3%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
44,3900 USD NASDAQ +3,71%
BAKER HUGHES RG-A
63,2200 USD NASDAQ +1,38%
CHEVRON
211,100 USD NYSE +1,59%
COTERRA ENERGY
36,320 USD NYSE +1,44%
DEVON ENERGY
52,055 USD NYSE +1,42%
EOG RESOURCES
149,540 USD NYSE +1,40%
EXXON MOBIL
170,850 USD NYSE +3,31%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
251,770 USD NYSE +1,45%
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,305 USD NYSE +1,48%
Pétrole Brent
115,05 USD Ice Europ +8,59%
Pétrole WTI
100,88 USD Ice Europ +0,38%
SLB
53,500 USD NYSE +2,25%
VALERO ENERGY
254,310 USD NYSE +2,49%
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