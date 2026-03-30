Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que la guerre au Moyen-Orient s'aggrave et que le pétrole bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines augmentent avant la mise sur le marché, en raison de la hausse des prix du brut ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 sont en passe d'enregistrer une hausse mensuelle record , en hausse de 2,8 % à 115,72 $/baril, tandis que le West Texas Intermediate CLc1 gagne 1,6 % à 101,23 $/baril

** Les Houthis du Yémen ont lancé leurs premières attaques contre Israël ce week-end, aggravant la guerre au Moyen-Orient

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse d'environ 1,5% chacun

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Coterra Energy CTRA.N , APA Corp

APA.O et EOG Resources EOG.N gagnent entre 1,3 % et 2,4 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O gagne 1,4% et SLB SLB.N gagne 1,6%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N gagne 1,4% et Valero Energy VLO.N augmente de 2,3%