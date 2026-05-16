Des consommateurs poursuivent Amazon en justice pour ne pas leur avoir remboursé les frais liés aux droits de douane imposés par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Amazon.com Inc AMZN.O a été poursuivie vendredi par des consommateurs réclamant le remboursement des coûts qui leur ont été répercutés sous forme de prix plus élevés à la suite de droits de douane que la Cour suprême des États-Unis a par la suite jugés illégaux, imposés par le président Donald Trump .

Les consommateurs, dans le cadre d’un recours collectif déposé devant le tribunal fédéral de Seattle, ont allégué que le géant du commerce électronique avait perçu des centaines de millions de dollars de frais de droits de douane illégaux en augmentant les prix des marchandises importées avant que la Cour suprême ne se soit prononcée.

En février, la Cour suprême des États-Unis a conclu , dans une décision prise à 6 voix contre 3, que Trump avait outrepassé ses pouvoirs en recourant à la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux pour imposer ses droits de douane généralisés.

Des milliers d'entreprises ont commencé à réclamer des milliards de dollars de remboursements au gouvernement à la suite de cette décision.

Mais Amazon ne l'a pas fait, ce qui, selon la plainte, n'est “pas parce qu'elle n'a pas de fondement juridique pour le faire, mais parce qu'elle cherche à s'attirer les faveurs de Trump en permettant au gouvernement fédéral de conserver ces fonds”.

“Le problème est que les fonds qu’Amazon utilise pour rester dans les bonnes grâces du président n’appartiennent pas à Amazon”, indique la plainte. “Ces fonds ont été indûment prélevés auprès des consommateurs pour couvrir les droits de douane IEEPA qui ont depuis été invalidés.”

La plainte invoque des allégations d’enrichissement sans cause et de violation de la loi de l’État de Washington sur la protection des consommateurs.

Amazon n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Cette action en justice fait suite à plusieurs affaires antérieures intentées par des consommateurs accusant des entreprises telles que Costco , Nike et FedEx de ne pas avoir répercuté les remboursements de droits de douane sur les consommateurs.

Contrairement aux entreprises qui ont importé des marchandises, les consommateurs ne peuvent pas demander au gouvernement le remboursement des droits de douane pour les coûts supplémentaires qu'ils ont supportés pendant leur période d'application, note la plainte déposée vendredi.

Pour étayer son affirmation selon laquelle des considérations politiques étaient à l'origine des actions d'Amazon, la plainte souligne qu'en avril 2025, l'entreprise a essuyé les foudres de la Maison Blanche après la publication d'un article indiquant qu'elle envisageait d'afficher la part du coût d'un produit imputable aux droits de douane IEEPA.

Amazon a démenti cette information et a déclaré n'avoir jamais envisagé d'afficher les prix des droits de douane sur son site de vente au détail principal. Mais cet article a incité Trump à appeler le président exécutif d'Amazon, Jeff Bezos, pour se plaindre, selon la plainte.

(Rédigé par Nate Raymond à Boston; Édité par Tom Hogue)