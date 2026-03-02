 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie bondissent après la flambée du pétrole due au conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, en raison de l'augmentation des prix du brut due à un nouveau conflit au Moyen-Orient O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 augmentent de 13 % pour atteindre 82,37 $ le baril, le plus haut depuis janvier 2025, avant de reculer à 78,79 $ le baril ** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 grimpe de plus de 12 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 75,33 $ le baril, son plus haut niveau depuis juin; dernière hausse de 7,7 % à 72,22 $

** Piper Sandler dit que certains investisseurs veulent estomper le rallye, mais il pense que les risques d'approvisionnement liés à l'escalade maintiendront une pression à la hausse sur les stocks de pétrole et d'énergie et réduiront la possibilité d'une faiblesse des prix en 2026

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse de 4,5 % et 3,7 %, respectivement ** SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N , Coterra Energy CTRA.N , Conocophillips COP.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 5,7% à 7,2% ** Les prestataires de services pétroliers Halliburton HAL.N , Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 4,8% et 5,5%, SLB SLB.N gagne 2,9%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66

PSX.N et Valero Energy VLO.N gagnent entre 2,5% et 2,7%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
65,2600 USD NASDAQ +0,55%
CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
CONOCOPHILLIPS
113,460 USD NYSE +2,49%
COTERRA ENERGY
30,615 USD NYSE +2,02%
DEVON ENERGY
43,550 USD NYSE +2,09%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE +2,71%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
36,000 USD NYSE +0,78%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
198,230 USD NYSE -1,42%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
PHILLIPS 66
154,260 USD NYSE +1,18%
Pétrole Brent
78,37 USD Ice Europ +8,07%
Pétrole WTI
71,95 USD Ice Europ +7,02%
SLB
51,345 USD NYSE -0,30%
SM ENERGY
23,135 USD NYSE +9,49%
VALERO ENERGY
204,770 USD NYSE +0,49%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/03/2026 à 11:23:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Liban au Golfe
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:31 

    Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank