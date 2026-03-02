Les actions américaines dans le secteur de l'énergie bondissent après la flambée du pétrole due au conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant le marché, en raison de l'augmentation des prix du brut due à un nouveau conflit au Moyen-Orient O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 augmentent de 13 % pour atteindre 82,37 $ le baril, le plus haut depuis janvier 2025, avant de reculer à 78,79 $ le baril ** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 grimpe de plus de 12 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 75,33 $ le baril, son plus haut niveau depuis juin; dernière hausse de 7,7 % à 72,22 $

** Piper Sandler dit que certains investisseurs veulent estomper le rallye, mais il pense que les risques d'approvisionnement liés à l'escalade maintiendront une pression à la hausse sur les stocks de pétrole et d'énergie et réduiront la possibilité d'une faiblesse des prix en 2026

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N en hausse de 4,5 % et 3,7 %, respectivement ** SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N , Coterra Energy CTRA.N , Conocophillips COP.N et Devon Energy DVN.N augmentent de 5,7% à 7,2% ** Les prestataires de services pétroliers Halliburton HAL.N , Baker Hughes BKR.O progressent respectivement de 4,8% et 5,5%, SLB SLB.N gagne 2,9%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66

PSX.N et Valero Energy VLO.N gagnent entre 2,5% et 2,7%