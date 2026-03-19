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Les actions américaines dans le secteur de l'énergie augmentent alors que le pétrole dépasse les 119 dollars le baril
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a augmenté de 1,2%, suivant la hausse des prix du brut alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 bondissent de 3,6 % à 111,19 $ le baril après avoir atteint un sommet de 119,13 $ le baril O/R ** Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmentent de 0,6 % à 96,89 $ le baril; la décote par rapport au Brent est la plus importante depuis 11 ans , les rejets de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis et la hausse des coûts de fret exerçant une pression sur les prix

** La major de l'énergie Chevron CVX.N en hausse de ~1%

** APA Corp APA.O , Expand Energy EXE.O , ONEOK OKE.N et Valero Energy VLO.N en hausse de 3,1 % à 4,7 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Occidental Petroleum OXY.N gagne 2,9 %, Devon Energy

DVN.N gagne 2,7 % et EOG Resources EOG.N gagne 1,3 %

** La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O gagne ~2%, SLB SLB.N gagne 1,6%

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 2,5%, Phillips 66 PSX.N gagne ~3%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
38,6900 USD NASDAQ +5,68%
BAKER HUGHES RG-A
59,4700 USD NASDAQ +3,46%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
200,930 USD NYSE +1,18%
DEVON ENERGY
49,350 USD NYSE +2,48%
EOG RESOURCES
139,570 USD NYSE +1,51%
EXPAND ENER
110,9850 USD NASDAQ +5,18%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
242,980 USD NYSE +2,82%
OCCIDENTAL PETROLEUM
60,359 USD NYSE +3,41%
ONEOK
89,155 USD NYSE +3,44%
PHILLIPS 66
178,630 USD NYSE +3,35%
Pétrole Brent
111,67 USD Ice Europ +1,84%
Pétrole WTI
97,63 USD Ice Europ -1,48%
SLB
46,315 USD NYSE +2,21%
VALERO ENERGY
247,200 USD NYSE +3,67%
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