Les actions américaines dans le secteur de l'énergie augmentent alors que le pétrole dépasse les 119 dollars le baril

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(Mises à jour)

19 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en légère hausse avant le marché, en raison de l'augmentation des prix du pétrole

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 bondissent de 6,7% à 114,60 $/baril après avoir atteint un sommet de 119,13 $/baril O/R

** Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate

CLc1 augmentent de 1,3 % à 97,58 $ le baril, élargissant sa décote par rapport au Brent à son niveau le plus élevé depuis 11 ans, sous la pression de la libération de la réserve stratégique de pétrole américaine et de l'augmentation des coûts de transport

** Les prix du brut ont bondi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques dans tout le Moyen-Orient suite à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars

** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté de 0,6 % et 0,4 %, respectivement

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N et EOG Resources

EOG.N sont en hausse de 0,5% à ~1%

** Les prix du pétrole brut et du gaz naturel augmentent également en raison de la hausse de la demande

** Les prix à terme du gaz naturel américain NGc1 ont augmenté de 4,7 % à 3,21 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les producteurs de GNL Venture Global VG.N en hausse de 7,1%, Cheniere Energy LNG.N en hausse de 2,6% et NextDecade

NEXT.O en hausse de 3,8%