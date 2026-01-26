Les actions américaines augmentent avant les résultats des grandes entreprises technologiques et la décision de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,5%, S&P 500 0,4%, Nasdaq 0,2%

USA Rare Earth bondit après l'annonce d'une prise de participation du gouvernement à hauteur de 10%

L'or et l'argent atteignent des sommets, ce qui stimule les actions minières

CoreWeave progresse grâce à l'investissement de Nvidia

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les indices de Wall Street ont progressé de manière générale lundi, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en résultats technologiques et à une décision politique de la Réserve fédérale très attendue.

L'or a atteint un niveau record de plus de 5 000 dollars l'once , ce qui a stimulé les actions des mineurs d'or cotés en bourse aux États-Unis. Gold Fields GFI.N a augmenté de 7%, tandis que Harmony Gold HMY.N et Newmont NEM.N ont gagné plus de 2% chacun.

L'argent se négociant également à des niveaux records, l'incertitude a persisté alors même que les actions tentaient de retrouver leur équilibre. L'indice S&P 500 des matériaux

.SPLRCM a gagné 0,7 %.

"Tant que la domination fiscale, la fragmentation géopolitique et la crédibilité des banques centrales restent en question, les métaux précieux sont susceptibles de rester au centre de cette tempête parfaite, non seulement comme couverture, mais aussi comme alternative", a déclaré Daniela Hathorn, analyste principale du marché chez Capital.com.

Les actions des compagnies aériennes ont chuté en raison des perturbations massives dans les programmes de vol après qu'une énorme tempête hivernale a frappé l'est des États-Unis. United Airlines UAL.O et Delta Airlines DAL.O ont perdu plus de 1% chacune.

Les actions ont récupéré quelques pertes la semaine dernière après que Trump ait réduit ses menaces de tarifs douaniers contre l'Union européenne en raison du différend sur le Groenland, mais les trois principaux indices ont tout de même terminé la semaine en baisse.

À 09:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 202,16 points, soit 0,45%, le S&P 500 .SPX a gagné 27,12 points, soit 0,39%, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 51,83 points, soit 0,23%.

MAG 7: LE PROCHAIN TEST DE RÉSISTANCE

Les bénéfices augmentent cette semaine, 102 sociétés du S&P 500 devant publier leurs résultats. Quatre membres des "Magnificent 7" - Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Meta

META.O et Tesla TSLA.O - publieront leurs résultats trimestriels.

Les investisseurs chercheront des signes de retombées mesurables des dépenses en matière d'IA. Compte tenu des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées dans le secteur technologique, les prévisions seront particulièrement importantes et même un léger faux pas pourrait inciter à reconsidérer le commerce de l'IA.

Sur les 64 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG.

Les actions d'Intel INTC.O étaient en baisse de 4,3 %, après une chute brutale vendredi, sa plus forte baisse en près de 18 mois, suite à des prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels inférieures aux estimations.

DÉCISION DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SUR LES TAUX D'INTÉRÊT

La banque centrale américaine entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que les autorités maintiennent leurs taux.

Toutefois, la réunion sera probablement assombrie par des préoccupations concernant les menaces pesant sur l'indépendance de la banque centrale, compte tenu de l'enquête menée par le ministère de la justice sur le président Jerome Powell ce mois-ci. Trump a récemment déclaré qu'une décision sur le candidat au poste de président pourrait être prise prochainement.

Le risque d'une fermeture partielle du gouvernement américain est également à l'horizon avant la date limite de financement du 30 janvier, alors qu'une deuxième fusillade mortelle par des agents fédéraux à Minneapolis accentue l'examen des mesures de répression de l'immigration de Trump. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que son parti s'opposerait à toute législation qui inclurait le financement du département de la sécurité intérieure.

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 20% après les rapports que l'administration américaine prenait une participation de 10% dans le mineur dans le cadre d'un programme d'investissement de 1,6 milliard de dollars en dette et en capital.

Parmi les autres mouvements boursiers, CoreWeave

CRWV.O a fait un bond de 16 % après que Nvidia a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société d'infrastructure en nuage.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,94 contre 1 sur le NYSE et de 1,04 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 36 nouveaux sommets et 21 nouveaux planchers.