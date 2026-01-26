265 milliards d'euros par an : la France veut réduire la dépendance numérique de l'Europe aux États-Unis

La France et l'Europe s'exposent à des "vulnérabilités" en se reposant sur des services numériques extra-européens, notamment au regard des décisions "unilatérales prises par des acteurs étrangers".

Anne Le Hénanff à Paris, le 26 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que les entreprises européennes dépensent chaque année près de 265 milliards d'euros en services numériques auprès d'entreprises américaines, le gouvernement français a présenté lundi 26 janvier sa feuille de route pour tenter de sortir la France de cette dépendance.

"Aujourd'hui, la France et l'Union européenne font face à des dépendances technologiques profondes. Cette situation n'est plus acceptable", a lancé la ministre chargée du Numérique, Anne Le Hénanff, à l'ouverture des Rencontres de la souveraineté numérique, réunissant à Bercy responsables publics, dirigeants d'entreprise et acteurs du secteur.

La ministre, qui souhaite défendre "une préférence européenne" sur le numérique , a souligné les "vulnérabilités" auxquelles s'expose la France en se reposant sur des services numériques extra-européens, notamment au regard des décisions "unilatérales prises par des acteurs étrangers". Elle a notamment appelé les entreprises françaises "à s'engager davantage en faveur des solutions françaises et européennes" , assurant que l'État serait "exemplaire".

Résilience numérique

Parmi les outils présentés : le lancement d'un Observatoire de la souveraineté numérique, annoncé en avril 2025, permettant de cartographier et d'identifier les dépendances des entreprises, des administrations et des collectivités à des services numériques extra-européens.

Les entreprises pourront également se tourner vers un Indice de résilience numérique, outil privé leur permettant de déterminer leurs propres dépendances selon plusieurs critères (géopolitique, juridique, etc.).

Selon un rapport du Club informatique des grandes entreprises françaises (Cigref) publié en 2025, environ 80% du total des dépenses liées aux logiciels et services de cloud à usage professionnel en Europe est passé auprès d’entreprises américaines chaque année, soit près de 265 milliards d'euros.

Samedi, le ministre de la Fonction publique, David Amiel, a annoncé la généralisation "d'ici 2027" d'une solution de visioconférence "100% française" au sein de l’administration.