WhatsApp soumis à des règles plus strictes contre les contenus préjudiciables

Illustration du logo de Whatsapp

La Commission européenne a déclaré lundi avoir officiellement désigné WhatsApp, ‍propriété de Meta Platforms, en tant que très grande plateforme en ligne au titre de la législation sur ‌les services numériques (DSA), ce qui l’oblige à renforcer sa lutte contre les contenus illégaux et ​préjudiciables.

La Commission avait déclaré plus tôt ce mois-ci ⁠qu’elle envisageait cette mesure, WhatsApp ayant enregistré en moyenne 51,7 millions d’utilisateurs actifs mensuels ⁠dans l’Union européenne ‍au cours des six premiers mois ⁠de 2025, soit au-dessus du seuil de 45 millions fixé par la législation européenne sur les services ​numériques.

La DSA impose à ces grandes plateformes de renforcer leurs efforts pour lutter contre les contenus illicites et ⁠préjudiciables. Facebook et Instagram (Meta), YouTube (Google), TikTok, ​Temu et LinkedIn (Microsoft) figurent parmi les entreprises ​qualifiées de très ​grandes plateformes en ligne au titre de la DSA ​et soumises à ⁠cette exigence.

"À la suite de la désignation, Meta, le fournisseur de WhatsApp, dispose de quatre mois, c’est-à-dire d’ici la mi-mai 2026, pour veiller à ce que WhatsApp ‌respecte les obligations supplémentaires découlant du règlement sur les services numériques pour les très grandes plateformes en ligne", a déclaré la Commission dans un communiqué.

(Rédigé par Yun Chee Foo, version française Elena Smirnova, édité ‌par Kate Entringer)