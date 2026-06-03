Les actionnaires du fabricant d'ascenseurs Kone approuvent le projet de rachat de TK Elevator pour 34 milliards de dollars

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* Des actionnaires représentant 74 % des droits de vote s'étaient engagés au préalable à soutenir l'opération

* Le rapprochement fait l'objet d'un examen des autorités de la concurrence et pourrait prendre entre 12 et 18 mois avant d'être finalisé

* Certaines cessions sont probables, selon le directeur financier

* Advent et Cinven obtiendront des sièges au conseil d'administration et des participations

(Ajout des commentaires du directeur financier sur le processus réglementaire aux paragraphes 6 et 7) par Essi Lehto

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone KNEBV.HE a déclaré mercredi que ses actionnaires avaient approuvé le projet d'acquisition, d'un montant de 34 milliards de dollars , de son rival allemand TK Elevator (TKE), qui devrait donner naissance au plus grand groupe mondial d'ascenseurs.

L'opération annoncée en avril avec Advent International, Cinven et d'autres actionnaires de TKE est l'une des plus importantes acquisitions en Europe depuis des années et la plus grande opération de capital-investissement côté vendeur en Europe depuis le début des statistiques en 1980, selon les données de LSEG.

L'approbation nécessitait une majorité des deux tiers lors d'une assemblée générale extraordinaire, qui avait en réalité été obtenue à l'avance, Kone ayant indiqué que des actionnaires détenant 74 % des droits de vote s'étaient engagés au préalable à soutenir l'opération.

"Nous travaillons désormais à la prochaine étape, qui consiste à déposer les documents auprès des différentes autorités réglementaires et à réunir des équipes spécifiques pour commencer à élaborer le plan d’intégration", a déclaré le directeur général Philippe Delorme lors d’une conférence de presse après l’assemblée générale. Les analystes s'attendent à un examen des autorités de la concurrence , étant donné que le marché est déjà très concentré, et Kone a indiqué en avril que la finalisation de l'opération pourrait ainsi prendre entre 12 et 18 mois.

Le directeur financier, Ilkka Hara, a déclaré que Kone et les vendeurs avaient identifié les risques réglementaires potentiels et étaient confiants quant à l'obtention de l'autorisation en collaborant avec les autorités.

"Nous pensons que, dans certaines régions, nous devrons peut-être procéder à des cessions à titre de mesure corrective, mais cela fait partie de notre plan", a déclaré M. Hara à Reuters.

Cette opération en numéraire et en actions, évaluée à 29,4 milliards d'euros (34,2 milliards de dollars), dette comprise au moment de l'annonce, permettrait à Kone de dépasser son rival américain Otis, de créer un leader européen et de renforcer sa présence sur le continent américain.

La valeur finale de l'opération dépend toutefois des fluctuations du cours de l'action Kone.

Kone a déclaré en avril qu'il verserait 5 milliards d'euros en espèces, émettrait 270 millions de nouvelles actions de classe B et reprendrait la dette nette portant intérêt de TKE, d'un montant de 9,2 milliards d'euros.

Les actionnaires ont autorisé mercredi l'émission d'actions, ce qui pourrait conférer conjointement à Advent et Cinven une participation d'environ un tiers du capital, soit environ 18 % des droits de vote, et deux sièges au conseil d'administration de Kone.

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, les actionnaires ont également élu Ranjan Sen, associé gérant chez Advent, et Bruno Schick, co-associé gérant chez Cinven, au conseil d'administration de Kone.

(1 $ = 0,8610 euro)