Les actionnaires de Warner Bros soutiennent la fusion de 110 milliards de dollars avec Paramount Skydance

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(Ajoute des commentaires aux paragraphes 4 et 7) par Harshita Mary Varghese

Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont soutenu jeudi le projet de fusion de 110 milliards de dollars de la société avec Paramount Skydance

PSKY.O , mais ont émis un vote consultatif contre les plans de rémunération des dirigeants liés à l'opération.

Selon les plans de rémunération proposés aux cadres, le directeur général David Zaslav pourrait recevoir jusqu'à 887 millions de dollars si la vente est finalisée. Le conseiller en vote par procuration ISS avait déclaré que la rémunération potentielle de David Zaslav était "extrêmement importante".

"La direction est maintenant confrontée à un double défi: obtenir l'approbation réglementaire pour l'opération et prouver qu'elle peut créer de la valeur à long terme sans alimenter les inquiétudes concernant les rémunérations excessives", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

L'approbation des actionnaires étant acquise, l'attention se tourne maintenant vers les autorités de régulation, Washington et Londres devant examiner l'impact de la fusion sur la concurrence.

Le ministère américain de la justice a envoyé des citations à comparaître à la fin du mois de mars afin d'obtenir des informations sur la manière dont la fusion affecterait la production des studios, les droits sur les contenus, la concurrence en matière de diffusion en continu et les salles de cinéma.

"La véritable pression réglementaire s'exerce à l'étranger, où les autorités européennes se concentreront sur l'impact structurel sur le marché", a déclaré Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester.

Paramount a remporté une guerre d'enchères de plusieurs mois avec Netflix NFLX.O pour Warner Bros, une victoire qui conforte le directeur général David Ellison dans sa position de force dans le paysage du divertissement qui se contracte rapidement.

La fusion a également suscité l'opposition d'acteurs, de cinéastes et de groupes de cinéma, qui estiment qu'elle éliminerait un grand studio et réduirait les possibilités de création.

Plus de 4 000 professionnels de l'industrie cinématographique et consommateurs ont déclaré dans une lettre ouverte que l'opération entraînerait une diminution des emplois et du choix pour le public.

"L'approbation des actionnaires marque une nouvelle étape importante vers la finalisation de l'acquisition de Warner Bros Discovery", a déclaré un porte-parole de Paramount.

L'opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année.