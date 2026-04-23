Les actionnaires de Warner Bros soutiennent la fusion avec Paramount Skydance pour un montant de 110 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails de la réunion au paragraphe 2, et d'un commentaire de Paramount au paragraphe 7)

Les actionnaires de Warner Bros Discovery WBD.O ont soutenu jeudi le projet de fusion de la société avec Paramount Skydance PSKY.O pour un montant de 110 milliards de dollars, mais ont émis un vote consultatif contre les plans de rémunération des dirigeants liés à l'opération.

Selon les plans de rémunération proposés aux cadres, le directeur général David Zaslav pourrait recevoir jusqu'à 887 millions de dollars si la vente est finalisée.

L'attention se tourne maintenant vers les autorités de régulation, Washington et Londres devant examiner l'impact de la fusion sur la concurrence.

Le ministère américain de la justice a envoyé des citations à comparaître (link nL6N40F115) à la fin du mois de mars pour obtenir des informations sur la manière dont la fusion affecterait la production des studios, les droits sur le contenu, la concurrence en matière de diffusion en continu et les salles de cinéma.

Paramount a triomphé de Netflix NFLX.O dans une guerre d'enchères qui a duré des mois, scellant ainsi l'accord avec Warner Bros et consolidant le directeur général David Ellison en tant que force puissante dans le paysage du divertissement qui se contracte rapidement.

La fusion s'est heurtée à une opposition considérable de la part d'acteurs, de cinéastes et d'associations de salles de cinéma, qui se sont inquiétés de la perte d'un grand studio et de son impact sur la communauté créative, les propriétaires de salles de cinéma et les cinéphiles.

"L'approbation des actionnaires marque une nouvelle étape importante vers la finalisation de l'acquisition de Warner Bros Discovery", a déclaré un porte-parole de Paramount.

L'opération devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année.

La fusion réduirait le nombre de grands studios cinématographiques américains à quatre et entraînerait une diminution des emplois, des possibilités de création et du choix offert aux consommateurs, ont déclaré plus de 4 000 professionnels de l'industrie cinématographique et consommateurs dans une lettre ouverte, (link nL4N40W1F7), qui a appelé le procureur général de Californie Rob Bonta à envisager une action en justice pour la bloquer.

David Ellison a promis aux propriétaires de salles de cinéma (link https://www.reuters.com/business/media-telecom/ellison-takes-paramount-warner-bros-case-straight-theater-owners-2026-04-16/)

que Paramount et Warner Bros sortiraient au moins 30 films par an si les autorités de régulation approuvaient l'accord.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que la production cinématographique globale d'Hollywood se réduise, car la fréquentation des salles de cinéma diminue et les grands studios se concentrent sur un nombre plus restreint de films à gros budget.