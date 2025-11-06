L'Europe ouvre en baisse, les résultats pèsent

L'entrée principale de la bourse de Milan

Les principales Bourses européennes sont en baisse jeudi en début de séance, les investisseurs analysant une nouvelle série de résultats financiers, tandis que la prudence reste de mise malgré l'accalmie dans le secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 perd 0,58% à 8.027,42 points vers 08h24 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,27%, le FTSEurofirst 300 perd 0,20% et le Stoxx 600 de abandonne 0,21%.

Les marchés analysent également une nouvelle série de résultats financiers d'entreprises de premier plan en Europe, ce qui pèse sur les premiers échanges des Bourses.

Le sentiment du marché semble toutefois moins pessimiste que ces derniers jours, où le spectre d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a fait reculer les marchés mondiaux, inquiets des valorisations élevées de l'industrie technologie.

"Le temps reste nuageux, les haussiers sont hésitants, mais les acheteurs à la baisse ne sont jamais loin", écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote, dans une note.

Les données économiques américaines meilleures que prévu ont contribué à apaiser les esprits et permis mercredi un rebond, au moins temporaire, des Bourses des deux bords de l'Atlantique, les investisseurs étant rassurés sur l'état de santé de la première économie mondiale.

L'attention se tourne par ailleurs vers la Banque d'Angleterre (BoE), qui doit annoncer à 12h00 GMT sa décision de politique monétaire.

Aux valeurs, Air France-KLM cède plus de 11% après la publication de ses résultats, plutôt en ligne avec les attentes.

Legrand, lanterne rouge du CAC, perd 11% après avoir manqué les attentes de chiffre d'affaires et de marge pour les neuf premiers mois de l'année.

ArcelorMittal, qui a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et se dit "optimiste" sur 2026, avance de plus de 5%.

Zalando prend 6,40%, le groupe allemand ayant fait état d'une hausse de 21,6% du volume brut des marchandises au troisième trimestre, porté principalement par l'inclusion de l'activité About You récemment acquise.

Maersk et Diageo sont tous deux dans le rouge après leurs résultats respectifs.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)