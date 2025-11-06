Le typhon Kalmaegi se dirige vers le Vietnam après avoir fait plus de 140 morts aux Philippines

Les habitants marchent le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Le typhon Kalmaegi, le plus meurtrier cette année aux Philippines, a fait au moins 142 morts et 127 disparus à la suite de violentes inondations, ont indiqué les autorités jeudi, et menace le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la nuit.

Le bureau national de la défense civile a confirmé jeudi 114 décès, auxquels s'ajoutent 28 morts enregistrés par les autorités de la province centrale de Cebu, la plus durement frappée, où des villes entières ont été submergées. Quelque 500.000 personnes sont toujours déplacées dans le pays.

A Liloan, une ville proche de Cebu City où 35 corps ont été retrouvés dans des zones inondées, des journalistes de l'AFP ont vu des voitures empilées les unes sur les autres par les crues et des toits arrachés, tandis que les habitants tentaient de dégager la boue.

"Nous avons essayé d'appeler les secours, mais personne n'est venu. On nous a dit que les sauveteurs avaient été emportés par le courant", raconte Chyros Roa, 42 ans, qui s'est réfugié avec ses enfants, comme beaucoup d'autres, sur son toit lorsque l'eau s'est engouffrée chez lui.

Une femme marche le long d'une rue couverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu aux Philippines, le 6 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Christine Aton, une femme handicapée, a perdu la vie, piégée dans sa chambre alors que les eaux montaient à l'intérieur de sa maison.

"Nous avons essayé de forcer (la porte de sa chambre) avec un couteau de cuisine et un pied-de-biche, mais elle ne bougeait pas... Puis le réfrigérateur a commencé à flotter," a déclaré sa sœur, Michelle Aton, 29 ans, à l'AFP.

"J'ai ouvert une fenêtre et mon père et moi avons nagé dehors. Nous pleurions parce que nous voulions sauver ma sœur aînée". "Mais mon père m'a dit que nous ne pouvions rien faire pour elle, que nous risquions tous les trois de mourir."

- "Une fois tous les 20 ans" -

Une photo aérienne montre des maisons endommagées après le passage du typhon Kalmaegi à Talisay, dans la province de Cebu aux Philippines, le 5 novembre 2025 ( AFP / Jam STA ROSA )

Sur l'île voisine de Negros, où au moins 30 personnes ont été tuées, les pluies torrentielles déclenchées par le typhon ont provoqué une coulée de boue volcanique qui a enseveli des maisons dans la ville de Canlaon, a déclaré le lieutenant de police Stephen Polinar à l'AFP mercredi.

Six membres d'équipage d'un hélicoptère militaire qui s'est écrasé lors d'une mission de secours sont au nombre des tués.

Benison Estareja, du service météorologique national, a déclaré à l'AFP que les précipitations dans le sillage de Kalmaegi étaient 1,5 fois supérieures à la quantité qui tombe habituellement à Cebu pendant tout le mois de novembre: un phénomène qui se produit "une fois tous les 20 ans."

La "forte urbanisation" des zones les plus touchées a rendu l'épisode encore plus meurtrier, a-t-il ajouté.

A Talisay, où un quartier d'habitat informel le long d'une rive a été emporté, Regie Mallorca, 26 ans, est déjà en train de reconstruire sa maison.

"Cela prendra des mois (...) car je n'ai pas encore l'argent" a-t-il déclaré en mélangeant du ciment et du sable sur les décombres.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Le typhon Kalmaegi, qui s'est renforcé, se dirige vers le Vietnam qu'il devrait atteindre dans la soirée de jeudi en provoquant des vagues pouvant atteindre huit mètres de haut, selon le service de météorologie national.

Le président philippin Ferdinand Marcos a décrété "l'état de catastrophe nationale" jeudi, autorisant le gouvernement à débloquer des fonds pour l'aide humanitaire et à imposer des prix plafonnés sur les produits de première nécessité.

"Malheureusement, un autre (typhon) arrive avec le potentiel de devenir encore plus puissant," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse l'après-midi.

Les Philippines ont déjà subi 20 tempêtes tropicales cette année avec Kalmaegi. La 21e, Fung-wong, se trouve à 1.500km à l'est du pays et gagne lentement en puissance en se dirigeant vers l'île principale de Luçon. Elle pourrait atteindre le statut de typhon avant de toucher terre lundi.

Le typhon Kalmaegi est le plus meurtrier de cette année aux Philippines, selon EM-DAT, une base de données mondiale sur les catastrophes naturelles. L'an dernier, le typhon Trami avait fait 191 morts dans l'archipel.