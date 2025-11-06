Volvo Cars vise une marge opérationnelle de plus de 8% dans le cadre d’une refonte stratégique

L'illustration montre le logo Volvo

Volvo Cars a annoncé jeudi viser une marge opérationnelle à long terme de plus de 8% dans le cadre d'une refonte stratégique, en renforcant sa coopération avec son actionnaire majoritaire Geely afin de réduire ses coûts et générer un flux de trésorerie positif solide.

L'année dernière, le constructeur automobile suédois a abandonné son objectif de devenir 100% électrique d’ici 2030, indiquant qu'il continuerait à proposer certains modèles hybrides, dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules entièrement électriques.

Avec la majorité de ses véhicules destinés aux États-Unis produits en Europe, Volvo a été fortement touché par les droits de douane imposés par le président Donald Trump, mais l’entreprise a récemment pris des mesures pour transférer la production de certains modèles hybrides vers les États-Unis au cours des prochaines années.

COOPÉRATION APPROFONDIE AVEC GEELY

Au début 2025, Volvo Cars a rappelé son ancien directeur général Hakan Samuelsson, proche du propriétaire de Geely, Li Shufu, pour un mandat de deux ans afin de relancer un cours de Bourse au plus bas historique, en lançant rapidement un plan d’économies et en supprimant 3.000 postes administratifs.

Cela s’était accompagné du retrait des précédentes prévisions du groupe, qui visaient notamment une marge opérationnelle de base comprise entre 7% et 8% et un flux de trésorerie disponible fortement positif en 2026, avait indiqué la société à l'époque.

Jeudi, Volvo Cars a précisé vouloir réduire ses coûts variables en renforçant sa collaboration avec Geely sur l'approvisionnement en matériel et diminuer ses coûts indirects en utilisant le même logiciel sur plusieurs modèles, y compris hybrides.

Volvo Cars a indiqué dans le communique de presse finaliser d’importants investissements technologiques et d’infrastructures afin de ramener ses dépenses à un niveau soutenable.

Le 23 octobre, Hakan Samuelsson a présenté des bénéfices supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, faisant bondir le titre Volvo Cars de 40%.

(Rédigé par Marie Mannes, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)