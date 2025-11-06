Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi malgré les signaux encourageants venant de Wall Street, les investisseurs digérant une nouvelle salve de résultats.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,61%, Francfort cédait 0,30%, Milan 0,26% et Londres 0,01% après avoir ouvert dans le vert.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer