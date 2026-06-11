Les actionnaires de Target ont rejeté la proposition d'un président de conseil d'administration indépendant, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du dernier paragraphe: l'investissement de 2 milliards de dollars de Target s'ajoute à un investissement précédent de 4 milliards de dollars) par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum

Les actionnaires de Target TGT.N ont rejeté mercredi une proposition d'investisseurs visant à séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de direction générale, selon deux sources ayant une connaissance directe du vote.

Ce résultat permet à l'ancien directeur général Brian Cornell de rester président exécutif malgré la pression croissante des investisseurs en faveur d'une plus grande indépendance.

Une proposition d'actionnaires demandant la publication de rapports sur les pesticides présents dans les produits de marque propre et des efforts pour réduire les émissions de microfibres de ses produits n'a pas non plus été adoptée lors de l'assemblée générale annuelle de Target, ont indiqué ces personnes.

Bien que les résultats préliminaires du vote n'aient pas encore été révélés, tous les candidats au conseil d'administration ont été élus, ont ajouté.

Target a refusé de commenter.

Target a eu du mal à suivre le rythme de ses concurrents tels que Walmart et Costco COST.O , alors que les consommateurs, lassés par l'inflation, se tournent vers des prix plus bas, ce qui pèse sur les ventes et les marges de l'entreprise.

Le distributeur a perdu environ la moitié de sa valeur boursière depuis 2021, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa stratégie et à sa mise en œuvre.

Les résultats récents ont montré des signes de reprise, mais Target a averti qu’un environnement macroéconomique difficile pourrait continuer à peser sur la demande.

Les inquiétudes concernant la gouvernance se sont intensifiées après que Target a fait passer son directeur général de longue date, Brian Cornell, au poste de président exécutif, une fonction qui lui confère une supervision opérationnelle sur son successeur, Michael Fiddelke, qui a pris les rênes en février. Sous la direction de Cornell, Target a connu des difficultés liées à des erreurs de merchandising et à des décisions telles que l'abandon des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) , qui ont nui aux ventes et à la fidélité des clients. M. Fiddelke a déclaré en mars que Target allait investir 2 milliards de dollars supplémentaires cette année – en plus des 4 milliards déjà annoncés – afin de garantir un approvisionnement suffisant en marchandises et d’affiner ses prix pour mieux rivaliser avec les remises agressives pratiquées par Walmart, Amazon et les chaînes de magasins à prix réduits.