Les actionnaires de Shell rejettent la résolution des militants pour le climat tout en réélisant leur directeur général et leur président

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* Wael Sawan, directeur général de Shell, affirme que la demande en pétrole restera essentielle pendant des décennies

* Selon les premiers résultats, la résolution des actionnaires sur le climat recueille 13% des voix

(Mises à jour après les résultats préliminaires) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Les actionnaires de Shell

SHEL.L ont rejeté une résolution des militants pour le climat lors de l'assemblée générale annuelle de mardi, manifestant ainsi un soutien massif au directeur général Wael Sawan et au président Andrew Mackenzie.

La résolution sur le climat, qui n'a recueilli qu'environ 13% des voix, aurait obligé Shell à dévoiler les performances de sa stratégie dans des scénarios de baisse de la demande en pétrole et en gaz.

La résolution, qui avait besoin d'un soutien de 75% pour être adoptée, avait été déposée par le groupe d'actionnaires militants Follow This et 21 investisseurs institutionnels représentant 1 200 milliards de dollars d'actifs.

Sawan, dont la reconduction au poste d’administrateur a recueilli 98,9% des voix selon les résultats préliminaires, a déclaré que les questions soulevées par Follow This étaient déjà largement couvertes par les informations existantes fournies par Shell, qui permettent aux actionnaires de modéliser la résilience financière de l’entreprise dans n’importe quel scénario de prix de leur choix.

Sawan a également déclaré que si la résolution de Follow This était adoptée, cela irait à l'encontre de la bonne gouvernance, car cela contraindrait Shell à se conformer à certains scénarios susceptibles d'évoluer. Dans un discours, il a déclaré que le conflit au Moyen-Orient avait montré que la satisfaction de la demande en pétrole serait essentielle pour les décennies à venir.

Mackenzie a également été réélu au conseil d'administration avec 94,4% des voix, selon les résultats préliminaires.

La décision de Shell d'autoriser les actionnaires à voter sur la résolution contrastait avec celle de son concurrent BP

BP.L , dont le conseil d'administration avait décidé de ne pas inscrire la résolution “Follow This” à l'ordre du jour de son assemblée générale du mois dernier. Cela a incité certains actionnaires de BP et des groupes influents de conseillers en vote à voter contre la volonté du conseil d'administration. La nomination du président de BP, Albert Manifold, lors de l'assemblée a reçu un soutien inférieur à la normale.