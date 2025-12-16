Les actionnaires de Korea Zinc demandent à un tribunal de bloquer la vente d'actions dans le cadre d'un projet américain de 7,4 milliards de dollars

Une injonction est demandée pour bloquer la vente d'actions pour un montant de 1,9 milliard de dollars

Les actions de Korea Zinc chutent de 14 %

Les principaux actionnaires soutiennent que le conseil d'administration n'a pas eu suffisamment de temps pour examiner le plan

par Heejin Kim et Hyunjoo Jin

Deux actionnaires importants de Korea Zinc 000670.KS ont demandé mardi à un tribunal de bloquer le plan de vente de nouvelles actions de la société, dans le cadre d'un projet visant à financer une fonderie américaine de 7,4 milliards de dollars qui serait construite en partenariat avec le gouvernement américain.

Le dépôt d'une injonction auprès du tribunal central de district de Séoul a jeté le doute sur le projet et a fait chuter de 14 % les actions de la plus grande société de fonderie de zinc au monde.

Un jour plus tôt, Korea Zinc a dévoilé un projet de construction d'une raffinerie de zinc et d'autres minéraux critiques aux États-Unis, ce qui aiderait les États-Unis à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux clés utilisés dans la fabrication d'appareils électroniques et d'armes.

Les actionnaires, le conglomérat Young Poong 010130.KS et la société de capital-investissement MBK Partners, ont déclaré mardi qu'ils n'étaient pas opposés à la construction d'une fonderie américaine en tant que telle.

Mais ils s'opposent au projet d'émission de nouvelles actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise soutenue par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains anonymes, ce qui donnerait aux investisseurs 10 % de Korea Zinc. Cela aurait pour effet de diluer leurs participations et d'aider le président de Korea Zinc à consolider le contrôle de l'entreprise.

DE GROS ENJEUX, PEU DE MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'action en justice approfondit une querelle amère entre les familles fondatrices de Young Poong au sujet du contrôle de Korea Zinc.

Young Poong détient environ 37 % de Korea Zinc et MBK environ 9 %, tandis que le président de la société, Yun B. Choi, et ses bailleurs de fonds détiennent une part plus modeste de 32 %. Toutefois, les deux alliés ne disposent que de 4 membres sur les 15 que compte le conseil d'administration, contre 11 pour M. Choi.

Young Poong et MBK, qui tentent d'arracher le contrôle de l'entreprise à la direction actuelle, affirment que le plan d'émission d'actions porte gravement atteinte aux droits des actionnaires et compromet les normes de gouvernance.

Ils ajoutent que la société n'a pas fourni suffisamment de temps et d'informations aux membres de son conseil d'administration avant la réunion de lundi qui a approuvé le plan.

"Les risques en matière de gouvernance ont toujours existé et la situation s'aggrave aujourd'hui", a déclaré Kim Yong-jin, professeur de gestion à l'université de Sogang.

LE PARTENARIAT AVEC LES ÉTATS-UNIS FACILITE LA GESTION

Korea Zinc a déclaré dans un communiqué qu'elle avait donné aux membres du conseil d'administration suffisamment de temps et de documents pour examiner le plan, et que le projet était conforme aux lois et aux réglementations.

La raffinerie est nécessaire "pour établir une chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels conformément à la politique du gouvernement américain et pour renforcer la compétitivité mondiale", a déclaré Korea Zinc.

Le partenariat avec le gouvernement américain aide la direction actuelle à justifier le maintien du contrôle, car elle peut affirmer que le plan soutient l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud et la sécurité économique au sens large, ont déclaré les analystes de Shinhan Securities, une société basée à Séoul, dans une note à l'intention des clients, mardi.

Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a salué lundi le projet de Korea Zinc comme une "grande victoire pour l'Amérique", affirmant que les minéraux essentiels alimenteront des technologies clés telles que les systèmes de défense, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données.