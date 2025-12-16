 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne renonce à interdire la vente de voitures neuves thermiques dès 2035
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 17:19

Un panache de gaz d'échappement blanc est expulsé du pot d'échappement d'un véhicule, à Berlin

Un panache de gaz d'échappement blanc est expulsé du pot d'échappement d'un véhicule, à Berlin

La Commission européenne a proposé mardi de renoncer à interdire totalement la vente de voitures neuves à moteur thermique à partir de 2035, cédant à la pression de l'Allemagne, de l'Italie et de l'ensemble du secteur automobile qui jugeaient l'objectif inatteignable.

L'exécutif européen a proposé de fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 par rapport à 2021 pour les flottes des constructeurs automobiles, au lieu de 100%.

Cette proposition de révision de la législation de 2023 constituerait, si adoptée par les pays de l'Union européenne (UE) et le Parlement européen, le recul le plus important des Vingt-Sept en matière de politiques environnementales depuis près de cinq ans.

(Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Automobile / Equipementiers
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:33

    surtout la bêtise

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Emmanuel Macron rencontre des lecteurs de La Provence, à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )
    Macron, le chef d'État africain et le "fake news" coup d'État
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:20 

    Emmanuel Macron, pour illustrer les dérives des réseaux sociaux, a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer du réseau Facebook une fausse information sur un coup d’État à l’Élysée qui avait alarmé un homologue africain. "Dimanche un de mes collègues africains ... Lire la suite

  • Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg
    L'UE tente de sauver son pacte avec le Mercosur, le Parlement renforce les contrôles
    information fournie par Reuters 16.12.2025 17:19 

    Les eurodéputés ont voté mardi pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, alors que Bruxelles tente de convaincre les sceptiques de se rallier au projet et que ... Lire la suite

  • Sur les lieux de l'explosion meurtrière d'un bâtiment, à Trévoux (Ain), le 16 décembre 2025 ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )
    Explosion mortelle dans l'Ain: une personne toujours recherchée
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:18 

    Les recherches ont repris mardi à Trévoux, dans l'Ain, pour retrouver une "personne manquante" au lendemain de l'explosion, d'origine encore indéterminée, qui a tué deux enfants en bas âge et fait une dizaine de blessés. "Il y a une personne qui manque à l'appel, ... Lire la suite

  • Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro "Colosseo" (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )
    Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques
    information fournie par AFP 16.12.2025 17:16 

    Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes. Répartie sur quatre niveaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank